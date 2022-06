Les athlètes algériens Amel Melih (natation) et Sid Ali Boudina (aviron) sont candidats à la Commission des athlètes du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), a annoncé lundi le Comité olympique et sportif algérien (COA).

Les élections de la Commission des athlètes auront lieu à l’occasion des Joutes d’Oran.

Conformément au règlement de la commission, quatre athlètes –deux hommes et deux dames– seront élus afin d’assurer l’équilibre entre les deux genres.

Leur rôle consistera à défendre les intérêts des athlètes et à faire le lien entre les athlètes et le CIJM.

Le rameur algérien brigue également un poste de membre au sein de la commission d’athlètes de la World Rowing, lors des élections qui auront lieu en marge des prochains championnats du monde d’aviron, prévus en République tchèque, a indiqué la Fédération algérienne des Sociétés d’aviron et de canoë kayak (FASACK).

Pour rappel, le boxeur algérien Mohamed Flissi avait été élu membre de cette commission lors de la précédente édition des jeux méditerranéens, disputée à Tarragone (Espagne) en juin 2018.

