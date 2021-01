Le ministre colombien de la Défense Carlos Holmes Trujillo est décédé mardi à l’âge de 69 ans des suite de complications dues au Covid-19, a annoncé le président colombien Ivan Duque. «Carlos Holmes Trujillo est décédé aujourd’hui (mardi) à l’aube, après une dégradation de son état de santé alors qu’il luttait contre le Covid-19», a déclaré le chef de l’Etat dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Le ministre était hospitalisé depuis le 11 janvier et avait été transféré en urgence dans une unité de soins intensifs de l’hôpital militaire central de Bogota en raison de la détérioration de son état de santé. Né à Cali (sud-ouest), M. Trujillo avait été plusieurs fois ministre sous six présidents depuis 1990. Il a notamment été ministre de l’Education (1992-1994), de l’Intérieur (1997-1998), puis ministre des Affaires étrangères (2018-2019). Il avait ensuite été nommé à la Défense. Il a également eu une longue carrière diplomatique. La Colombie, qui compte 50 millions d’habitants, a enregistré plus de 2 millions de cas déclarés de Covid-19, dont plus de 51.000 cas mortels.

