Onze mineurs étaient «portés disparus» et faisaient l’objet de recherches après une explosion survenue dans une mine de charbon à Socha, au centre de la Colombie, a indiqué jeudi l’Agence nationale des Mines (ANM). L’accident pourrait avoir été provoqué par une accumulation de méthane et de poussière de charbon dans la mine Diamante 5, précise l’agence dans un communiqué. La police, la Croix-Rouge et des ingénieurs sont mobilisés pour participer aux recherches.

Le pays a recensé 171 victimes d’accidents miniers en 2020, contre 82 l’année précédente. L’extraction minière et le pétrole représentent sa principale source de recettes à l’exportation. La Colombie, cinquième exportateur mondial de charbon, a extrait l’an dernier 48,4 millions de tonnes contre 82,4 millions de tonnes en 2019, selon l’ANM. n

