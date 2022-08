Après des années de violences «fratricides» en Colombie, l’armée colombienne a vocation à «construire la paix» et à devenir «une armée de paix», a plaidé samedi 20 août dans la soirée le président Gustavo Petro, à l’occasion de la prise de fonction officielle du nouveau commandement de l’armée.

Synthèse Salim Benour

Au cours d’une cérémonie avec revue des troupes dans une école militaire de Bogota, le nouveau chef des armées, de même que les commandants de l’armée de terre, de l’air et de la marine ont prêté serment devant le premier président de gauche de l’histoire du pays, élu en juin dernier. «Je vous invite à une réflexion sur la signification de l’élection, un message commun (…) qu’il faut savoir écouter: la population a voté pour un changement», a lancé M. Petro devant un parterre d’officiers, accompagné de son ministre de la Défense récemment nommé, Ivan Velasquez Gomez. Après des «décennies de massacres» à «nous tuer les uns les autres dans une guerre fratricide, une violence permanente, (…) le changement veut dire sortir de cette guerre perpétuelle et construire la paix (…), c’est un ordre du peuple». «Que cela signifie-t-il pour l’armée? (…) Il ne s’agit pas de remplacer un général par un autre (…). L’armée doit non seulement se préparer à la guerre, mais elle doit aussi se préparer à la paix, terminer comme une armée de paix», a souligné le président de 62 ans, ancien membre d’une guérilla urbaine d’extrême-gauche dans les années 1980 et que l’armée colombienne avait alors durement combattue. Le 12 août, le nouveau chef de l’Etat a remplacé tout le commandement militaire, police compris, soulignant que sa mission serait «la réduction de la violence, de la criminalité, et une augmentation substantielle du respect des droits de l’homme et des libertés publiques». Il a nommé comme commandant en chef le général Helder Fernan Giraldo, un officier de 55 ans jusque là chargé des opérations le long de la violente frontière de 2.200 kilomètres avec le Venezuela. Le général Luis Mauricio Ospina a pris le commandement de l’armée de terre, le général Luis Carlos Cordoba celui de l’armée de l’air, et le vice-amiral Francisco Hernando Cubides celui de la marine. Le général Henry Armando Sanabria a pris la tête de la police, sous l’autorité du ministère de la Défense, mais dont M. Petro a déjà promis une «transformation profonde» avec passage sous un nouveau ministère de tutelle. Sur le plan du dialogue avec la guérilla de l’ELN, le président colombien Gustavo Petro a annoncé durant la même journé du samedi la suspension des mandats d’arrêt et d’extradition émis à l’encontre de ses négociateurs, actuellement à Cuba pour tenter de relancer le processus de paix.

«J’ai autorisé (…) la suspension des mandats d’arrêt contre ces négociateurs, la suspension des ordres d’extradition (…) afin que le dialogue avec l’Armée de libération nationale (ELN) puisse commencer», a déclaré M. Petro à l’issue d’un conseil de sécurité à San Pablo (nord). Le président colombien, premier dirigeant de gauche de l’histoire du pays, s’est dit confiant que le futur processus de paix avec la dernière organisation rebelle en Colombie soit «rapide et expéditif», mettant ainsi fin à six décennies de soulèvement armé. La délégation de l’ELN à Cuba, qui a eu une première rencontre la semaine dernière avec des représentants du gouvernement, est composée de dix personnes et dirigée par un de ses commandants, Pablo Beltrán. Les États-Unis ont réclamé l’extradition de 11 rebelles, accusés de trafic de drogue, mais aucun ne fait partie de la délégation. Après la signature d’un accord de paix historique avec l’ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxistes) en 2016, des négociations avaient été entamées avec l’ELN l’année suivante sous la présidence du prix Nobel de la paix Juan Manuel Santos (2010-2018), d’abord à Quito puis à La Havane. Mais elles ont été interrompues par son successeur, le conservateur Ivan Duque, après un attentat contre l’école de police à Bogota, lors duquel 22 cadets, en plus de l’agresseur, avaient été tués en janvier 2019. Selon les autorités, l’ELN compte actuellement quelque 2.500 membres, contre environ 1.800 au moment des négociations. Elle est surtout présente dans la région du Pacifique et à la frontière avec le Venezuela. Elu le 19 juin, Gustavo Petro avait promis, lors de sa campagne, de reprendre les négociations de paix avec les groupes armés et de mettre fin à la politique de «guerre contre la drogue». Il a également annoncé samedi avoir étendu son offre de dialogue au cartel du Clan du Golfe, la plus grande organisation armée de trafic de drogue de Colombie qui compterait encore quelque 1.700 membres. n