Plus de 1200 associations municipales, répondant aux conditions légales, ont obtenu leur agrément alors que d’autres demandes sont en cours d’examen, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. «Suite aux facilités décidées par les autorités publiques en matière de création d’associations municipales à caractère caritatif et solidaire, et de comités de quartiers, de villages et de cités, le ministère de l’Intérieur annonce le bilan arrêté à jeudi 18 juin, de l’opération de réception et d’examen des demandes d’agrément à travers les différentes communes du pays. 1213 associations ont obtenu leur agrément après avoir réuni les conditions légales et bénéficié de toutes les facilités introduites, alors que les autres demandes sont en cours d’examen dans les délais impartis», précise le communiqué. Le ministère de l’Intérieur salue l’élan de solidarité des «citoyens, membres de ces associations», et leur rappelle «son engagement à les aider et à les accompagner en mobilisant tous les moyens humains et matériels pour leur permettre d’entamer leurs actions dans un cadre organisé», conclut le communiqué.<

