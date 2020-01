Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a opéré, samedi et dimanche, un mouvement partiel dans le corps des walis qui a touché 27 wilayas et qui a vu la désignation de l’ancien ministre de l’Habitat, Youcef Cherfa, wali d’Alger, en remplacement d’Abdelkhalek Sayouda, nommé à ce poste le 22 avril dernier par l’ancien chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, après la fin de mission signifiée à Abdelkader Zoukh.

Ce mouvement intervient dans la finalité d’apporter du sang neuf dans la gestion des wilayas, où un déficit de développement se fait sentir de plus en plus comme l’attestent les mouvements de colère qui s’expriment régulièrement dans les quatre coins du pays. Certains walis ont tenté, ces dernières semaines, de soigner la qualité de leur gestion des affaires publiques en multipliant visites de terrain et annonces parfois tonitruantes à l’effet d’impressionner avec l’espoir de bénéficier d’un prolongement de « mandat ». Espoir perdu pour eux dans la mesure où le mouvement décidé par le Président de la République n’est pas seulement celui changer et de muter des walis vers d’autres wilayas. Il y avait, en effet, des fins de fonctions signifiées à une vingtaine de commis de l’Etat. S’agissant des nouvelles nominations de walis, elles ont concerné 25 wilayas, Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tiaret, Alger, Djelfa, Jijel, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Constantine, Mostaganem, Mascara, Bordj Bou-Arréridj, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Tipasa, Mila, Aïn Defla, Naâma, Annaba et Ghardaïa. Sont également nommés des walis-délégués pour Draria et Birtouta (Alger), Menéa (Ghardaïa), Draâ Errich (Annaba), Djanet (Illizi) et Bouinan (Blida). Pour ce qui est des fins de missions, la décision a touché un total de 19 walis et de 3 walis délégués.

A noter que M. Tebboune avait promis, dans son programme de candidature à la magistrature suprême, « une refonte totale de l’organisation territoriale et du fonctionnement de l’administration locale à travers des réformes qui définiront mieux les prérogatives et les compétences respectives de l’Etat et des collectivités territoriales dans une approche de complémentarité », évoquant un « nouveau découpage administratif en phase avec les nouvelles réalités du pays ». Par ailleurs, le Conseil des ministres du 26 novembre dernier, le dernier à être présidé par

M. Bensalah, avait entériné la décision de créer 10 nouvelles wilayas dans la région du Sud. Sont concernées par cette décision, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Djanet, In Guezzem, El Mghaier, Touggourt, Beni Abbès, Timimoune, Ouled Djelal, El Menia.

