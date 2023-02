Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, lundi depuis la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, que le projet de réalisation de la route reliant Reggane-Bordj Badji Mokhtar-Timiaouine était prometteur pour le développement dans cette wilaya frontalière.

Accompagné du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, le ministre de l’Intérieur qui effectue une visite à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar a précisé que la réalisation de l’axe routier Reggane-Bordj Badji Mokhtar-Timiaouine sur 550 km représentait un «enjeu majeur à relever pour le renforcement du développement dans cette collectivité frontalière». M. Merad a insisté, dans ce sillage, sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation et la réception de cet axe vital dans les délais impartis conformément aux normes en vigueur, étant l’artère du développement socio-économique de cette région du grand sud. La délégation ministérielle s’est rendue sur un des chantiers de réalisation de la RN 6 (140 km) au niveau du PK 60 de cet axe reliant Reggane-Bordj Badji Mokhtar-Timiaouine sur une longueur de 550 km. Cet axe routier revêt une importance majeure compte tenu de ses dimensions socio-économiques, et sa grande contribution au développement des différents secteurs dans la région. Cinq entreprises nationales publiques prennent en charge l’opération de modernisation de la route reliant Bordj Badji Mokhtar à Reggane sur une distance de 380 km, après le renforcement du chantier par deux entreprises nationales par le ministère de tutelle à la demande des autorités locales pour accélérer le rythme des travaux afin de réceptionner le projet dans les plus brefs délais et partant entamer la réalisation du tronçon restant du projet sur une distance de près de 250 km. La route en question constitue une base logistique indispensable pour la réalisation de la zone de libre-échange dans la commune de Timiaouine à l’extrême sud parmi 4 zones de libre-échange validées par les hautes autorités du pays à travers les autres wilayas frontalières, ce qui contribuera au désenclavement de la commune de Timiaouine qui s’érigera en portail de l’Algérie en Afrique. L’axe en question aura un impact positif sur le développement des autres secteurs vitaux, notamment en termes d’approvisionnement de la wilaya en marchandises, moyens et services, a-t-il ajouté. M. Merad a inspecté, en outre, le projet de réalisation et de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées dans la commune de Bordj Badji Mokhtar, dont le taux d’avancement a atteint un niveau avancé, avant de suivre la présentation de la fiche technique des différents projets du secteur des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base, notamment en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement sanitaire dans les communes de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine.



Désenclaver Timiaouine

A cet effet, le ministre a souligné l’importance d’accélérer la réalisation du projet de protection de la commune frontalière de Timiaouine contre les inondations, en prévision des pluies saisonnières que connait la région en été, notamment avec la disponibilité d’enveloppes financières allouées à ce projet en phase de finalisation. Supervisant la pose de la première pierre pour la réalisation de 200 logements publics locatifs (LPL) sur 350 unités dont a bénéficié la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, le ministre a appelé à augmenter le quota de logements en faveur des nouvelles wilayas pour surmonter les différents défis, notamment en ce qui concerne la sédentarisation des habitants et de la ressource humaine chargée de présenter des services aux citoyens de cette wilaya frontalière. A ce propos, M. Merad s’est enquis des défis soulevés dont la qualité du sol dans la région et son impact sur les travaux de construction. Il a été annoncé, par cette occasion, le lancement d’une étude globale sur la région pour concrétiser les différentes recommandations devant trouver des solutions aux difficultés imposées par la qualité du sol, notamment la qualité de la construction et la sécurité des structures construites dans la région en application du Plan d’occupation des sols (POS) en cours d’élaboration avec le ministère de tutelle, selon les explications des responsables du secteur dans la wilaya. Dans ce sens, il a appelé à prendre en considération les raccordements à la fibre optique des différents projets de logements, pour les introduire dans les travaux d’aménagement. Par ailleurs, M. Merad a procédé à l’inauguration du Trésor de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar tout en inspectant ses différents services où il s’est enquis des services financiers, outre l’inauguration du projet d’acquisition et d’installation de 70 logements préfabriqués en vue de leur exploitation en tant que sièges administratifs et logements de fonction dans cette nouvelle wilaya. Le ministre visitera également une exposition des métiers et de l’artisanat et suivra un exposé sur la modernisation du réseau de raccordement à la fibre optique dans la wilaya et le projet de raccordement des agglomérations à ce réseau. La délégation ministérielle a achevé sa visite par une rencontre avec les acteurs de la société civile dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar.



Les grandes attentes des habitants

Lors de la rencontre avec les acteurs de la société civile, M. Merad a réaffirmé «la ferme volonté des autorités suprêmes du pays de rattraper le retard de développement enregistré dans cette Collectivité locale frontalière», saluant les efforts considérables consentis sur le terrain pour réaliser les projets d’aménagement du territoire, de désenclavement et de raccordement à la fibre optique avec un taux de 70%. Il a mis en avant la grande importance de ce réseau dans la promotion des services fournis par plusieurs secteurs. Le ministre a souligné le grand intérêt accordé par les autorités suprêmes du pays à la promotion du développement et du niveau de vie des habitants de ces nouvelles wilayas dans divers domaines, à travers un plan de développement global. Dans son intervention, le ministre a rappelé les dispositions prises par les autorités publiques pour la relance de l’économie nationale et la valorisation des fondements de développement de toutes les wilayas du pays dans divers secteurs dans le but d’améliorer les conditions sociales des citoyens et d’améliorer le climat d’investissement. La plupart des interventions des acteurs de la société civile ont été axées lors de cette rencontre qui s’est déroulée à la salle de conférences de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Bordj Badji Mokhtar, sur l’accélération de la réalisation de la RN6 reliant Reggane (W. Adrar) à Bordj Badji Mokhtar en direction de Timiaouine dans l’extrême sud du pays. Ils ont également appelé au soutien, voire à l’accompagnement de l’activité commerciale dans la région, en permettant aux commerçants de gros de ramener des quantités suffisantes de provisions alimentaires à la région pour en finir avec les pénuries et concourir à la réduction des coûts, et ce de par l’accompagnement de l’activité du commerce de troc frontalier pour investir dans les échanges commerciaux, en veillant à soutenir l’élevage dans cette zone pastorale. Pour leur part, les jeunes ont proposé d’autoriser l’orpaillage afin de créer des emplois, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres wilayas du sud, ainsi que la promotion du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, en améliorant le statut social de l’imam au regard du rôle de la mosquée et de l’imam dans la préservation des valeurs de la société. Il a également été question de la nécessité de rapprocher les services financiers bancaires des clients et des opérateurs économiques en accélérant l’ouverture d’agences de banques publiques dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, pour assurer l’accompagnement du développement économique dans la région, ainsi que l’ouverture d’agences des opérateurs de téléphonie mobile, outre la nécessité de renforcer les services de santé fournis aux habitants de la wilaya, en renforçant les établissements de santé avec des équipements médicaux spécialisés tels que le scanner, ainsi que l’amélioration des conditions de scolarisation pour éliminer la surcharge dans les classes. A cette occasion, les participants ont salué la décision des hautes autorités du pays de titulariser les enseignants contractuels du secteur de l’éducation dans des postes fixes. Répondant aux préoccupations des citoyens, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a évoqué le projet routier en cours de réalisation pour désenclaver la wilaya frontalière de Bordj Badji Mokhtar, et qui s’inscrit, a-t-il dit, au cœur de l’équation du développement local.



Renforcer les installations de la poste

Le ministre de la Poste et des Télécommunications Karim Bibi Triki a insisté pour sa part sur le nécessaire renforcement des installations de son secteur afin d’assurer une meilleure prestation du service public au profit des citoyens de cette collectivité. M. Bibi Triki a indiqué qu’il «est nécessaire de renforcer les installations du secteur de la Poste et des Télécommunications afin d’assurer une meilleure prestation des services publics destinés aux citoyens dans cette collectivité frontalière», affirmant que «ceci fait partie des engagements pris par le secteur et justifiés par d’importants projets concrétisés, ainsi que d’autres en chantier dans la wilaya». Le ministre a, à ce titre, souligné la nécessité pour les clients d’effectuer toutes leurs opérations par traitement numérique, notamment celles relatives au paiement des factures, ainsi que la délivrance de documents administratifs sans effectuer un long trajet, surtout avec l’engouement des citoyens pour bénéficier des prestations de l’Internet. En marge de la cérémonie de lancement d’un projet de distribution de la fibre optique sur une distance de 264 km, depuis Bordj Badji Mokhtar vers la localité de Taoundart, et après avoir écouté une présentation détaillée sur les opérations de raccordement au réseau de la téléphonie fixe et de l’Internet et les prestations postales, M. Bibi Triki a salué les efforts menés par la Direction de l’opérateur public Algérie Télécom de la wilaya de Constantine, en termes d’accompagnement de la Direction du secteur à Bordj Badji Mokhtar, en ce qui concerne la réalisation de projets. Il a, à cette occasion, appelé les agents locaux du secteur à saisir cette opportunité pour acquérir de l’expérience, leur permettant d’offrir de bonnes prestations aux clients dans cette wilaya dans l’extrême sud du pays. Le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité d’accompagner les autres projets, entre autres, des logements, des équipements publics et des travaux publics, notamment par la réalisation du réseau de la fibre optique pour s’assurer de sa disponibilité, en garantissant une bonne couverture, notamment au niveau des zones urbaines et de l’axe de la route nationale (RN-6) en matière de différentes prestations offertes aux clients. La délégation ministérielle tiendra, au terme de sa tournée dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, une rencontre avec les organisations de la société civile.(APS)