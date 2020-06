Le collectif des associations de jeunes algériens «Sharek» a fait part, à l’occasion d’une rencontre il y a quelques jours, de ses attentes dans la vie politique notamment, au ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Ces attentes, d’après ce collectif, sont élaborées sous forme d’un recueil de plaidoyer intitulé «La jeunesse moteur de la nouvelle Algérie», qui porte sur une dizaine de propositions concrètes visant à améliorer la participation des jeunes dans la vie publique et politique. «Les associations de jeunesse du collectif Sharek, issues des quatre coins du pays, se veulent une force de réflexions, de propositions et d’actions. C’est une continuité de leur initiative citoyenne, engagée il y a quelques mois, «Echabab Yataharek» (les jeunes en action), afin que la jeunesse ait aussi son mot à dire dans la prise de décision, tant au niveau central que local», explique le Sharek. Toutes ces initiatives, assure-t-il, c’est pour inciter le mouvement associatif de jeunesse à prendre part aux différents chantiers de réformes entamés par le secteur de la jeunesse et par l’Etat, la révision de la Constitution, entre autres. «Le document remis par les associations de jeunesse identifie dix axes clés qui permettraient la création d’un cadre institutionnel favorable à une participation réelle et effective des jeunes, dans tous les secteurs et à toutes les échelles. Combinés, ces axes pourront transformer le paysage social algérien en positionnant les jeunes comme acteurs phares dans le développement local et national», indique-t-il. Il salue les efforts du ministère de la Jeunesse pour impliquer cette dernière, comme partenaire, dans la mise en œuvre et l’évaluation du Plan national jeunesse. Parmi les axes les plus importants évoqués dans le recueil de plaidoyer, réduire l’âge pour se porter candidat aux conseils élus et instances de gouvernance. «Le collectif appelle à ce que l’âge de se porter candidat aux assemblées élues au niveau communal, wilaya et national, soit de 19 ans au minimum au lieu de 23 ans aujourd’hui pour l’APC et l’APW et 25 ans pour l’APN. Il voudrait aussi que l’âge minimum de candidature à la présidence de la République soit de 35 ans au lieu de 40 ans», souligne-t-il, estimant que cette baisse dans l’âge donnera la possibilité à tous les citoyens algériens de faire leurs preuves plus tôt et sans exclusion. Le collectif aspire également à la mise en place d’un conseil supérieur de la jeunesse, basé sur les valeurs de la démocratie et de la transparence ainsi qu’à la fixation des dispositions spécifiques à la création et à la gestion de clubs et d’associations de jeunes. «Nous plaidons aussi pour l’institutionnalisation des conseils consultatifs de jeunes comme dispositifs de concertation locale et à la réforme des systèmes de gestion et d’animation des structures de jeunesse, avec le déploiement d’un programme national de formation sur la participation effective des jeunes et leur intégration dans le développement local», conclut-il.<

