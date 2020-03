La 51e édition de la Fête du tapis traditionnel de Ghardaïa aura lieu du 21 au 26 mars au Palais des expositions situé à Bouhraoua, sur la Route nationale 1, vers Laghouat. Les préparatifs tendant à assurer une réussite maximale à cette importante manifestation économico-culturelle battent leur plein. En effet, les organisateurs s’efforcent de mettre à profit les richesses de l’art traditionnel des différentes localités de la région à l’effet de donner à cet évènement une attraction touristique et faire en sorte qu’en bénéficie l’économie de la vallée du M’zab. Ils constitueront, de ce fait, un tremplin idoine pour la relance des activités touristiques, économiques et culturelles dont l’impact pour la région sera une plus-value. En sus du tapis traditionnel, qui aura, bien entendu, la part belle, il y aura aussi des exposants en tannerie, vannerie, dinanderie, maroquinerie, bijouterie traditionnelle (argent) et céramique artistique. Au plan logistique, et afin d’assurer une affluence constante du public, la direction du transport, nous dit-on, prévoit, comme les années précédentes, de mobiliser une dizaine de bus chargés uniquement d’acheminer les visiteurs de plusieurs arrêts facultatifs en ville et périphérie vers le lieu de l’exposition et vice versa. Au plan de l’animation, des troupes folkloriques aux couleurs chatoyantes et bigarrées se chargeront d’assurer une ambiance festive et bon enfant. Par ailleurs, et afin de permettre aux visiteurs de se rafraîchir et même d’avaler un en-cas en ces belles mais néanmoins sèches journées de mars, les organisateurs réfléchissent à la possibilité de mettre à la disposition des visiteurs un café restaurant qui sera monté à proximité. Déguster un bon verre de thé ou siroter une fraîche boisson serait, à n’en point douter, bien agréable après un petit marathon autour des stands. Coïncidant avec les vacances scolaires de printemps, cette manifestation économico-culturelle, qui est la bienvenue, permettra à beaucoup de familles de toutes les contrées d’Algérie de prendre part à cette grande fête et de visiter cette belle et légendaire vallée du M’zab. Pour ce qui est du nombre de participants et de l’identité des wilayas qui y prendront part, le comité d’organisation n’en a pas encore soufflé mot, sauf que, selon El Mehdi Khidel, le directeur du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya de Ghardaïa « toutes les wilayas du pays ont été invitées à prendre part et que, pour l’instant, nous sommes en attente de leurs confirmations de participation ». Mais l’attraction numéro 1 de cette fête, bien ancrée dans la région et ailleurs, reste indubitablement le défilé de chars, complètement « habillés » de tapis aux couleurs et signes spécifiques à chacune des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa, accompagnés par toute une procession de troupes folkloriques, dont certaines à dos de chevaux barbes et de dromadaires, qui au son des karkabou et de tirs à profusion de baroud par des karabila traditionnelles qui sillonneront les grands boulevards du centre-ville à la grande joie des milliers de personnes, où comme chaque année énormément de touristes tant nationaux qu’étrangers s’agglutineront derrière les barrières posées tout au long du parcours. Espérons simplement que cette fête ne soit pas, comme l’année passée, annulée sine die à la dernière minute.

O. Y.

