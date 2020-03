La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) envisage de créer prochainement une banque privée au profit des agriculteurs et éleveurs, a annoncé mardi à Relizane son directeur général Cherif Benhabyles.Des préparatifs sont en cours pour le lancement d’un établissement financier pour prendre en charge l’accompagnement et le soutien des agriculteurs et éleveurs, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, M. Benhabyles en marge de l’inauguration du bureau local de la Caisse nationale de mutualité agricole à Mazouna.La création de cette banque, qui aura un caractère de mutualité, constitue l’un des objectifs tracés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural visant à mettre en œuvre des mécanismes économiques à même de soutenir et d’accompagner les agriculteurs et les éleveurs dans l’ensemble des régions du pays, a-t-il souligné. Le directeur général de la CNMA a fait savoir qu’il sera procédé, durant l’année 2020, à l’ouverture de plus de 60 bureaux locaux de la Caisse nationale de la mutualité agricole à travers plusieurs communes du pays, notamment sahariennes, auxquels il faut ajouter 511 bureaux locaux qui existent actuellement à travers le pays et ce, dans le cadre de l’application de la stratégie de la CNMA qui repose sur le rapprochement de ses services des agriculteurs et éleveurs. Cherif Benhabyles a insisté, lors d’une rencontre avec les cadres de la CNMA à Mazouna, sur l’importance d’une meilleure prise en charge des clients, à l’adaptation des offres des produits d’assurances aux exigences des sociétaires, leurs besoins et les spécificités de la région.

La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Relizane qui dispose de neuf bureaux locaux répartis sur les daïras de la wilaya, offre des services à près de 60.000 clients, a précisé la même source. n

