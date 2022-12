La Caisse nationale du logement (CNL) a tenu, hier samedi, une Assemblée générale extraordinaire pour introduire des amendements à ses statuts, consacrant sa reconversion en Banque, indique un communiqué du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville. Les travaux de cette AG extraordinaire se sont déroulés au siège de la CNL, sous la présidence des ministres de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et des Finances, Brahim Kassali, ajoute le communiqué. La réunion intervient après l’arrêté N 02-22 du Conseil de la monnaie et du crédit du 02 novembre 2022 portant autorisation de création d’une banque. L’objectif de la tenue de cette AG extraordinaire est l’amendement des statuts de la CNL (entreprise publique économique (EPE), à travers l’introduction de diverses opérations bancaires, notamment la réception de fonds du grand public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle de moyens de paiement et leur gestion conformément à l’article 66 de la loi sur la monnaie et le crédit.

Ainsi, la CNL sera désormais reconvertie en Banque nationale de l’habitat (BNH). Cette démarche est indispensable pour le dépôt du dossier d’accréditation auprès de la Banque centrale, conclut le document. (APS)

