Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a examiné lors de sa dernière réunion les points inscrits à l’ordre du jour de son bureau, consacrés à la préparation de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) prévue les 30 et 31 mars et à la présentation de la feuille de route des commissions pour l’exercice 2022, a indiqué un communiqué du Conseil. Présidant jeudi les travaux de cette réunion, le président du CNESE, Khelladi Bouchenak Sidi Mohammed a mis l’accent sur la nécessité «d’adopter les engagements du président de la République en tant que document de travail du conseil, duquel sont puisés les thèmes de ses rapports ainsi que ses études selon les priorités», soulignant que la feuille de route proposée doit être réalisable dans les délais fixés et être conforme au programme du gouvernement. Les hautes autorités du pays veulent faire de 2022 l’année d’une véritable relance économique pour réaliser un bien-être social durable, a-t-il rappelé. Il a également recommandé de choisir les thèmes relatifs aux secteurs porteurs de véritables dynamiques de croissance et de les intégrer dans le plan d’action du Conseil pour les examiner et élaborer des rapports y afférents ainsi que d’autres thèmes à caractère urgent, au regard des bouleversements enregistrés à travers le monde et des répercussions de la pandémie de coronavirus, à l’instar de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et de la sécurité sanitaire. Le bureau du Conseil a approuvé le programme des travaux de l’AGO du Conseil qui comportera des points organisationnels et autres relatifs à la présentation de réalisations de l’organe.

