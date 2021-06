Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organise, aujourd’hui lundi, à la bibliothèque nationale d’El Hamma (Alger) une journée d’étude en hommage à Djilali Liabès, chercheur, intellectuel et ancien ministre, a indiqué un communiqué du Conseil. Intellectuels, chercheurs, organismes intellectuels, institutions nationales, universitaires, représentants de la société civile assisteront à cette rencontre, placée sous le haut patronage du Président de la République, et à laquelle prendra part la famille du regretté Djilali Liabès, ajoute-t-on de même source. Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer le parcours de Djilali Liabès à l’université et dans la recherche en socio-développement.

