Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organisera mardi à l’Ecole nationale d’administration (ENA) à Alger une journée d’étude en hommage au sociologue M’hamed Boukhobza, indique lundi un communiqué de l’institution. Organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la rencontre sera marquée par des interventions portant notamment sur l’importance de la planification en économie, précise la même source. «Le rôle de la planification dans le développement économique de l’Algérie après l’indépendance», «La formation au service de la production des connaissances nécessaires à la planification» et «Quelle planification aujourd’hui et selon quelles conditions» sont les thématiques de cette journée d’étude à laquelle prendront part des représentants des secteurs ministériels et du patronat, des économistes et des universitaires.(APS)

