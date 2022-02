L’Assemblée générale (AG) du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a tenu dimanche à Alger sa première session durant laquelle il été procédé à l’élection des six membres de son bureau permanent (Commissions permanentes).

Dans une déclaration à l’APS, le président du CNDH, Abdelmadjid Zaâlani a indiqué que cette session, première du genre, avait été consacrée à la mise en place des structures principales (membres du bureau et ses six commissions permanentes), qui permettront à cette instance de “relancer” le processus de promotion et de protection des droits de l’Homme en Algérie.

L’élection des membres du bureau “nous permettra de mettre au point une stratégie d’action visant à permettre à notre conseil d’intervenir immédiatement, et à tout moment, en cas de violation des droits de l’Homme”, a-t-il précisé, ajoutant que le CNDH “s’emploie pour la mise en œuvre des dispositions de la Constitution de 2020 sur le terrain, qui a prévu d’importants acquis dans le domaine des droits de l’Homme”.

A cet égard, souligne M. Zaâlani, “nous ne nous contentons pas uniquement d’examiner les droits civiques et politiques et les questions pénitentiaires, mais de mettre également la lumière sur les zones d’ombre, afin de réduire la pauvreté dans la société, à travers l’élargissement des champs des droits de l’Homme selon la nouvelle vision prévue par la nouvelle Constitution et la Charte des Nations Unies en la matière”.

Le responsable a souligné que “les membres de l’Assemblée générale doivent adopter une nouvelle vision dynamique, reflétant la réalité, basée essentiellement sur la présentation de bilans périodiques des actions accomplies”.

Le CNDH avait tenu le 20 janvier dernier une réunion préparatoire à la 1e Assemblée générale ordinaire portant essentiellement sur le débat des questions organiques, notamment celle liée à la renonciation des membres à l’exercice de toute fonction en dehors de leurs missions au sein du Conseil.

Le CNDH est une instance constitutionnelle consultative placée auprès du président de la République, chargée des missions de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation, voire de sensibilisation en matière des droits de l’Homme.

Le président du CNDH est élu parmi ses 38 membres nommés par décret présidentiel, pour un mandat de 4 ans.

Le président de la République avait signé le 29 décembre 2021 en vertu des dispositions de l’article 211 de la Constitution, un décret présidentiel portant composante des membres du CNDH, et donné des instructions à l’effet de son installation au titre d’une démarche globale visant “à doter l’Algérie d’institutions fortes et pérennes à même de consacrer l’Etat de droit”.

Abdelmadjid Zaâlani a été élu à la majorité président du CNDH, en remplacement de Bouzid Lazhari.