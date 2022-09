L’Agence de Constantine de la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) a enregistré 1.659 infractions de non déclaration des travailleurs durant la période s’étalant de janvier 2021 à la fin du premier semestre 2022, a indiqué mardi le responsable de cette agence. S’exprimant en marge d’une campagne de sensibilisation et d’information organisée au profit des employeurs sur la déclaration des salaires et les salariés, placée sous le slogan «l’affiliation à la sécurité sociale, un droit garanti», le directeur de la CNAS de Constantine, Boualem Houideche, a précisé que les agents de cette agence ont enregistré, lors de 4.875 opérations de contrôle, 1.659 infractions de non déclaration de travailleurs et 650 infractions de non déclaration de l’activité. Comparativement à toute l’année 2021, 80% des infractions ont été enregistrées au cours des six premiers mois de l’année en cours, notamment après la pandémie du Coronavirus, marquée par un rééchelonnement des dettes des employeurs, a-t-il relevé, notant que la CNAS de Constantine a intensifié les opérations de contrôle des employeurs non affiliés, ainsi que des travailleurs non régularisés, en procédant à une enquête approfondie menée par les inspecteurs de la Sécurité sociale. Le même responsable a ajouté que le but de cette campagne est de rappeler aux employeurs la nécessité de la déclaration des salaires et salariés «avant la fin de l’année en cours», soulignant que 16 équipes ont été mobilisées à l’effet de garantir la mise en œuvre des lois en vigueur. Il a également appelé les employeurs affiliés à l’agence, au nombre de 11.022, à déposer leurs déclarations annuelles via la plateforme numérique disponible via le site internet de la CNAS, disponible toute la semaine 24 heures/24 heures, soulignant à cet égard que ce portail numérique permet aux employeurs de s’acquitter de leurs obligations à distance en toute simplicité sans se déplacer aux services de la CNAS. La déclaration annuelle des salaires et salariés accorderait aux assurés sociaux et aux ayants droit une couverture sociale et garantirait les droits des travailleurs, leur permettant de bénéficier des différents services fournis par la CNAS, tels que l’assurance contre les accidents du travail, maladies, congés de maladie, assurance invalidité et maternité.

Articles similaires