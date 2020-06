Une campagne d’information autour de la plateforme numérique “Araacom” a été lancée par toutes les agences de la Caisse nationale d’assurance sociale des travailleurs assurés (CNAS) en faveur de ses assurés, indique un communiqué de l’Agence d’Alger. Le nouveau espace digital mis en ligne par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (METSS) via son site web permet « aux citoyens, de s’exprimer librement sur leurs préoccupations » précise la même source. La campagne d’information de l’Agence d’Alger a débuté le 21 juin et s’étalera jusqu’au 16 juillet « au profit des citoyens et ce, dans le but d’améliorer le service public, ce qui permettra aux caisses relevant du ministère de tutelle de se rapprocher du citoyen en adoptant les moyens modernes et accessibles conformément aux nouvelles technologies » indique la caisse dans son communiqué. La même source ajoute que « la plateforme qui est intitulée AraaCom (…) vise l’amélioration des prestations des caisses de tutelle, et ce, en prenant en considération l’avis des citoyens et leurs doléances en matière de sécurité sociale.Par ailleurs, l’accès à cette nouvelle plateforme est disponible plusieurs fois par an, pour permettre aux responsables des caisses et aux experts en la matière, de recueillir les informations, pour faire une analyse objective et performante permettant aux parties concernées de répondre efficacement aux besoins des citoyens, tracer une stratégie efficiente en interne et en externe à l’effet de concrétiser les objectifs attendus et redorer le blason de la sécurité sociale . »



