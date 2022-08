Le forum économique Japon Afrique (Ticad) a pris fin hier à Tunis où il s’est déroulé durant les journées des 27 et 28 août 2022. L’évènement restera marqué par l’engagement du Japon à mobiliser 30 milliards de dollars d’investissement sur une période de trois ans et par l’appel du chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, à convertir les dettes des pays africains en investissement…

Par Salim Benour

A la clôture des travaux du forum économique Japon-Afrique, le chef de l’Etat tunisien Kaïs Saïed a appelé, lors de sa conférence de presse, hier, à l’encouragement de l’investissement et de l’emploi dans le continent comme moyen de développement et de lutte contre la migration des jeunes. «L’Afrique est un continent dont les richesses ont été dérobées», a-t-il soutenu, souhaitant que le continent devienne une destination pour les capitaux et les investissements internationaux.

A l’ouverture du forum, il a appelé à réduire les dettes des pays africains et à les convertir en projets de développement. Il a déclaré que ces dettes sont devenues un véritable obstacle face à l’essor économique dans le continent. Il a souligné également que «l’investissement en Afrique reste tributaire de l’instauration d’une justice sociale et d’une stabilité politique». Il a insisté aussi sur la mise en place d’une «nouvelle vision et de nouveaux mécanismes à même de développer l’Afrique».

Pour sa part, le président de la Banque africaine de développement (BAD) a déclaré que l’Afrique est un marché d’avenir et les perspectives d’investissement qu’elle offre aux Japonais sont énormes. Akinwumi Adesina a rappelé la perspective de la Zone africaine de libre-échange (Zlecaf) et souligné que «les écosystèmes commerciaux et économiques africains sont en pleine transformation avec la création d’un nombre élevés de startups et d’entreprises qui gagneraient à développer des partenariats avec le secteur privé japonais». «L’Afrique, de par ses ressources en gaz naturel, pourrait, a-t-il ajouté, constituer une source alternative pour les pays du monde touchés par les crises d’approvisionnement». Pour le numéro 1 de la BAD, l’Afrique n’est pas seulement un gisement de matières premières et un réservoir de main d’œuvre et de compétences, c’est un marché «en pleine évolution» et «des perspectives énormes en matière d’investissement dans les énergies renouvelables (hydrogène vert, énergies solaire et éolienne…)».

De son côté, le président en exercice de l’Union Africaine (UA), Macky Sall, a affirmé qu’il est indispensable d’améliorer le climat des affaires pour booster l’investissement en Afrique, ajoutant que cela «passe impérativement par l’amélioration de la formation et du cadre réglementaire».



BM : éviter les mesures restrictives du commerce

Le président de la Banque mondiale (BM), David Malpass, a affirmé que son institution «reste un partenaire engagé à long terme pour l’Afrique». Il a estimé que les temps difficiles exigent des «réponses efficaces» pour traverser les crises et «jeter les bases d’économies plus prospères et résilientes». «Les taux de vaccination en Afrique restent faibles, de nombreux pays africains sont confrontés à des niveaux d’endettement élevés, l’insécurité alimentaire augmente et les restrictions commerciales font des ravages dans les pays qui dépendent largement des importations alimentaires», a-t-il indiqué. Il a rappelé que près de la moitié des financements accordés par la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’IDA (Association internationale de développement) vont à l’Afrique.

«Nous travaillons en étroite collaboration dans plusieurs domaines comme le commerce qui constitue un puissant moyen de bâtir des économies résilientes, de réduire la pauvreté et de stimuler la prospérité», a-t-il fait savoir. «Au Groupe de la BM, nous conseillons les gouvernements sur les politiques commerciales nécessaires, notamment sur la nécessité d’éviter les interdictions d’exportation et autres mesures restrictives pour le commerce», a-t-il dit.

La Ticad est un forum multilatéral organisé conjointement par le Japon, la Commission de l’Union Africaine (CUA), l’ONU, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale (BM).