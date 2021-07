La session parlementaire ordinaire 2020-2021 sera clôturée le lundi 26 juillet en cours, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil de la nation. «En coordination avec les bureaux des deux chambres du parlement et en concertation avec le Premier ministre, il a été décidé de la clôture de la session ordinaire 2020-2021 le lundi 26 juillet 2021», lit-on dans le communiqué. Cette décision intervient «suite au communiqué rendu public le 28 juin 2021 portant prorogation de la session parlementaire ordinaire 2020-2021, en application de la Constitution, notamment son article 138, et en vertu de la loi organique N 16-12 définissant l’organisation de l’APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement, particulièrement dans son article 5», ajoute la même source.

