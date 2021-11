Pleinement engagée dans les événements technologiques majeurs, Ooredoo a marqué sa présence à la soirée de clôture de la 2ème édition du salon DIGITECH, en remportant deux distinctions pour ses offres et services.

Lors de cette cérémonie organisée mercredi soir à Alger, Ooredoo a été primée dans les catégories Meilleure Offre Mobile Entreprise de l’année et Meilleure Application Mobile (Expérience Client) de l’année pour sa solution Yooz.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait pris part à la deuxième édition du Salon du Digital Technologie & IoT (DIGITECH) en tant que Sponsor Officiel de l’événement, qui a été organisée le mois dernier au Centre International de Conférences-Abdelatif Rahal à Alger.

A travers cette double consécration à cet événement technologique majeur, Ooredoo confirme la viabilité de sa stratégie basée notamment sur la digitalisation et son engagement d’offrir le meilleur à ses clients.

