L’enjeu de réussir la transition énergétique en Algérie nécessite la satisfaction de plusieurs exigences. Pour ce faire, la pléiade d’experts ayant participé à la 26e Journée de l’énergie, avant-hier à Alger, ont émis des recommandations permettant au pays de réduire l’utilisation des énergies fossiles et de s’orienter vers les énergies renouvelables dont l’hydrogène vert. Des étudiants de l’Ecole nationale polytechnique d’Alger ont été mis à contribution avec des études dont les projections s’étendent sur une dizaine d’années.

Parmi les recommandations exprimées à l’issue des travaux de cette journée, il y a d’abord nécessité d’élaborer «une stratégie à long terme», selon les participants, ce qui permettra d’avoir une idée globale sur les différentes tâches qui devront être effectuées pour atteindre les objectifs recherchés. Le passage des énergies conventionnelles vers le renouvelable nécessite un savoir-faire et une haute technicité pour lesquels «le partenariat étranger» est recommandé comme une étape indispensable pour le transfert des technologies de pointe et la formation des chercheurs algériens. Il a également été proposé d’exiger des partenaires étrangers d’installer des capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes aux volumes d’énergies fossiles qui leur sont fournies par l’Algérie dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux.

L’autre recommandation a trait à la consommation de l’électricité produite à partir des centrales électriques. Il s’agit d’aller vers «une rationalisation de la consommation» de ces installations dans l’objectif d’économiser le gaz utilisé. Le projet de la transition énergétique qui s’étend sur plusieurs années ne peut être réalisé sans le nerf de la guerre. C’est pourquoi les recommandations ont également porté sur «la nécessité de l’utilisation d’une partie des dividendes des exportations des hydrocarbures pour financer la transition énergétique afin de préserver les énergies fossiles pour les générations futures». A la fin des travaux, les participants ont insisté sur la nécessité de «préserver les compétences nationales en luttant contre la fuite des cerveaux», et de «s’inscrire dans l’obligation de la neutralité carbone stipulée dans les différents accords climatiques ratifiés par l’Algérie».

Scénarios et propositions

Durant la journée, plusieurs conférences ont été données, dont celle ayant trait à l’urgence d’adopter un nouveau modèle de production de l’énergie privilégiant l’exploitation des énergies renouvelables afin de répondre à une forte consommation nationale en constante évolution. A cet effet, plusieurs propositions et scénarios sur les modèles énergétiques ont été présentés par des étudiants du département de génie chimique de l’Ecole nationale polytechnique d’Alger. Sous le thème «Etats des lieux de l’énergie en Algérie : contraintes et défis du futur à 2030-2050», le premier groupe, encadré par le Pr Chems Eddine Chitour, a abordé les niveaux de la consommation énergétique en Algérie, notamment le gaz naturel, qui a atteint 44 milliards de m3/an, soit 800 millions de m3/jour et 10 millions de tonnes de carburants en 2020. «Cette consommation est appelée à augmenter dans les prochaines années au détriment des capacités d’exportation du pays», ont alerté les universitaires. Parmi les raisons de la hausse, ils ont évoqué le «coût bas» du prix de l’énergie qui n’incite pas à l’économie, la «croissance démographique» et l’utilisation des «équipements et appareils énergivores», ainsi que le «manque de réflexes éco-citoyens».

D’où «la nécessité d’aller vers l’exploitation des énergies renouvelables», selon les étudiants, qui ont rappelé que l’Algérie dispose d’un potentiel lui permettant d’économiser plus de 35 milliards de m3 de gaz naturel d’ici 2030, à condition d’opter pour un mix énergétique basé à 50% sur le renouvelable.

D’autres propositions de modèles énergétiques à adopter à l’horizon 2030-2050 ont été présentées par un autre groupe d’étudiants qui préconise l’installation de 50 centrales solaires d’ici 2050 (en moyenne 2 centrales/an et 5 centrales éoliennes) pour un modèle basé à 100% sur le renouvelable. Dans ce scénario, les étudiants ont tenu compte d’une croissance démographique pouvant atteindre 72,4 millions d’habitants avec une consommation globale d’électricité de 110 TWh. Le deuxième scénario présenté et considéré «plus réalisable» comprend la production d’énergie «à base du renouvelable à hauteur de 35% et fossile à 65%», nécessitant l’installation de 18 centrales solaires et 2 éoliennes pour une capacité de production de 11 000 MW.

L’utilisation du renouvelable sera d’un grand apport en termes de réduction des dépenses. C’est ce qui a été mis en exergue par une autre étude portant sur le thème «La locomotion électrique verte, défi central de la politique des transports du futur». L’étude a démontré que l’Algérie pourrait économiser jusqu’à 4 067 milliards de dinars d’ici 2035 en faisant rouler une partie de son parc automobile à l’électricité verte. L’estimation est basée sur un parc national composé de 12 millions de véhicules dont 18% de voitures électriques. Selon l’exposé, cette proportion permettra un gain en matière de consommation d’énergie fossile avoisinant les 199 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), ainsi qu’une réduction d’émission de CO2 pouvant atteindre les 287 millions de tonnes à l’horizon 2035. Cette électricité verte devra, en partie, provenir de l’hydrogène vert qui contribue à la baisse de l’empreinte carbone du pays, selon un autre groupe d’étudiants, qui a présenté une communication intitulée «Le plan H2 vert, moteur de la transition énergétique». <

