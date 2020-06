L’été 2020 s’annonce chaud, voire très chaud, par rapport aux saisons précédentes. Selon les prévisions de Météo Algérie, les températures durant les mois de juillet et d’août prochains devraient être élevées, allant globalement de la «normale à au-dessus de la normale». Elles s’expliquent par la mauvaise pluviométrie durant cette année, l’hiver et le printemps ayant été des saisons pauvres en eau de pluie.

Ce phénomène, qui sera observé également au sud de l’Europe et dans la face nord de la Méditerranée, devrait être plus accentué dans sa partie sud, affirme le service de climatologie de l’Office national de météorologie (ONM). Dans une déclaration à l’APS, son directeur Salah Sahabi-Abed explique que les prévisions d’un été 2020 «chaud à plus chaud que la normale saisonnière» sont issues de résultats d’analyses «consensuelles» effectuées par Météo Algérie à partir «des modèles des centres climatiques des pays de la Méditerranée» regroupés sous l’appellation «Mediterranean Climate Outlook Forum», Medcof.

Les modèles de prévisions saisonnières obtenues, ajoute M. Sahabi-Abed, «prolongent le scénario des prévisions précédentes de la saison hivernale décembre-janvier-février et printanière mars-avril-mai, qui a prévu avec une unanimité remarquable, des conditions de températures anormalement chaudes sur la Méditerranée et l’Algérie et des cumuls pluviométriques saisonniers en dessous à proche de la normale sur l’ensemble des régions du littoral algérien avec 80% de chance». «Le climat sur le sud de l’Europe et la Méditerranée devrait en moyenne être plus chaud et plus sec que la normale, sur la saison estivale», fait observer ce spécialiste du climat, qui poursuit que l’anticyclone des Açores «devrait être plus développé qu’habituellement en s’étendant sur l’Europe». «Ces situations anticycloniques prévues de se manifester au-dessus d’un sol sec pourraient augmenter le risque de vagues de chaleur», prévient-il.

«L’anticyclone des Açores, rappelle-t-il, est une zone de haute pression qui domine les conditions atmosphériques estivales dans les régions tempérées, à l’instar du Nord de l’Afrique et l’Europe, et qui, en se renforçant, engendre des situations météorologiques chaudes et sèches». «La vigilance reste donc de mise», ne manque-t-il pas d’alerter, «puisque les températures estivales sont prévues d’être anormalement chaudes au-dessus de notre région, ce qui pourrait constituer un danger sur le plan de santé et de confort humain, notamment pour les personnes vulnérables et les malades chroniques».

Pas seulement, puisque le risque d’incendies de forêt n’est, lui aussi, pas écarté d’autant qu’on a assisté durant les étés précédents, alors que les températures n’étaient pas si caniculaires, à de violents départs de feu et à de véritables sinistres écologiques. «En raison des conditions de températures prévues d’être anormalement élevées, il est fortement recommandé de prendre connaissance des bulletins de prévisions émis quotidiennement par les services de prévisions de Météo Algérie, ainsi que la carte vigilance qui indiquera le niveau requis pour se protéger contre le phénomène de canicule ou de vague de chaleur ou tout autre phénomène dangereux, donné 24 heures à l’avance et à l’échelle de la wilaya et ce, durant toute la saison estivale», recommande M. Sahabi-Abed.

Une application de l’ONM disponible sur le site www.meteo.dz permet de se renseigner en détails sur le temps prévu et les alertes météorologiques lancés à l’occasion des phénomènes météorologiques exceptionnels. n

