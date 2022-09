Par Bouzid Chalabi

Si sur le calendrier l’été tire à sa fin puisque nous sommes proches du solstice d’automne (21 septembre), la canicule est toujours là sur toute la partie septentrionale du pays mais, plus accentuée, sur l’ensemble des wilayas de l’Est.

Ces températures très élevées vont encore perdurer mais de façon intermittente jusqu’au début du mois d’octobre, a indiqué la responsable de la cellule de communications de Météo Algérie, Houaria Benrekta.

Toujours selon cette dernière, cet épisode caniculaire n’a rien d’étrange car il s’inscrit au titre des particularités de la saison estivale. Certes, pour cette dernière, même si le niveau de mercure enregistré ces jours-ci dépasse largement la moyenne saisonnière, c’est «une spécificité à mettre sur le compte du bouleversement climatique mondial», a-t-elle commenté Quant à l’origine de ces températures élevées, «elles nous viennent d’un front chaud issu du pays et qui a continué sa progression vers le Nord jusqu’à atteindre la République fédérale allemande». Toujours dans ce même contexte, les services météo français ont annoncé l’arrivée de nuages de sable en provenance du Sahara.

En ce qui concerne les prévisions météo, Houaria Benrekta a confié que demain (NDLR : mercredi) l’ouest du pays connaîtra une baisse sensible du mercure mais, dans l’Est, la température restera encore élevée. Comme cette responsable a tenu à faire savoir que d’ici le début du mois d’octobre d’autres épisodes caniculaires sont attendus, pas seulement en Algérie, mais sur tout le bassin méditerranéen.

La responsable de la communication de Météo Algérie a, par ailleurs, fait remarquer qu’en 2021, sa structure avait émis durant l’été pas moins de 19 Bulletins météo spéciaux (BMS) de niveau 2, annonçant des températures élevées. Par contre, cette année ce sont 22 BMS de niveau qui ont été émis. Ce qui démontre que l’été 2022 a été plus chaud que le précédent avec cette particularité que le Sud a été plutôt épargné par rapport au Nord».

Concernant les orages, la responsable a précisé qu’ils vont se manifester à l’est du pays de manière très intense. Elle préconise de la vigilance car le niveau élevé de pluviométrie pourrait provoquer des crues d’oued emportant tout sur leur passage. «C’est pourquoi la vigilance est de mise dans les régions concernées»,

a-t-elle conclu.

Articles similaires