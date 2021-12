Ce que réalise Djamel Belmadi à la tête de l’équipe nationale est remarquable. Et cela ne passe pas inaperçue sur le plan mondial. Ainsi, dans le concours réalisé par la Fédération Internationale de l’Histoire du Football et des Statistiques (IFFHS), il a terminé à la 4e place du meilleur sélectionneur national 2021.

Fort d’une série d’invincibilité de 33 rencontres avec l’EN et une qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le sélectionneur algérien a devancé son homologue Sénégalais Aliou Cissé.

Pas de CAN, un handicap

Pour ce qui est du classement, on notera que la palme est revenue à l’Italien Roberto Mancini (225 points) vainqueur de l’Euro 2020 avec la Squadra Azzurra. Loin derrière lui, on retrouve Lionel Scaloni avec 30 points acquis notamment grâce au sacre en Copa América avec l’Argentine.

Par ailleurs, c’est le Français Didier Deschamps (25 points) qui ferme le podium. En effet, le sélectionneur des Bleus doit sa place à la victoire en Ligue des Nations UEFA. Notre coach Djamel Belmadi arrive juste après avec 15 points, tout comme le Brésilien Tite. Manifestement, le fait de ne pas avoir disputé de tournoi majeur (CAN) cette année n’a pas aidé l’Algérien pour prétendre à une meilleure place. Néanmoins, il a pu compter sur les résultats bruts de Riyad Mahrez et consorts pour être dans le Top 5.

M. T.