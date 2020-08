Par Ghellab Chahinez

Ouargla a enregistré, vendredi 21 août, la température la plus élevée au monde. La liste a été dressée par un site météorologique spécialisé espagnol où sont classées 7 autres villes du sud algérien parmi les points les plus chauds de la planète, à leur tête la wilaya d’Ouargla avec une température qui a atteint 47,9° Celsius.

Les wilayas de Hassi Messaoud, Adrar, In Salah, Rhoud Nouss, Reggane et Timmimoun figurent dans ce classement parmi les 15 zones les plus chaudes de la planète, en se positionnant respectivement à la 3e , 4e , 5e, 7e, 9e, 11e et 12e position avec un mercure oscillant entre 46,4 et 47,9° Celsius. Ces records de températures mondiaux sont les plus extrêmes enregistrés le vendredi 21 août 2020.

A rappeler que la région d’Ouargla a enregistré durant le mois de juillet 2018 les plus hautes températures au monde. Le 5 juillet 2018, une température de 51,3° Celsius a été soulevée représentant un record de température en Afrique, surpassant l’ancien record de température africain de 50,6°, enregistré dans la ville d’In Salah en 2002.

En 2016, la ville d’Ouargla a également enregistré, le 28 mai 2016, la plus haute température du monde avec 46 degrés Celsius, selon le site 247wallst.

L’institut allemand Max-Planck de chimie avait affirmé, à cette époque, que la hausse des températures pourrait rendre certaines régions algériennes invivables dans le futur. Le changement climatique, selon lui, va empirer de manière significative les conditions de vie dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les vagues de chaleur prolongées et les tempêtes de sable pourraient rendre certaines régions inhabitables, ce qui contribuera certainement à la pression migratoire, avait déclaré le directeur de l’Institut, Jos Lelieveld.

A rappeler que la wilaya d’Adrar a enregistré le 1er juillet 2020, la température la plus élevée au monde atteignant selon les services régionaux de météorologie 48°C. Selon ces derniers, des baisses de températures sont attendues à partir de dimanche où les températures prévues ne dépasseront pas les 44° dans le sud du pays. <

