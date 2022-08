Le gâteau traditionnel algérien «Makrout El Louz» a été classé quatrième dans le top 50 des meilleurs gâteaux au monde, selon le site web «Taste Atlas», spécialisé dans la cuisine traditionnelle internationale. Makrout El Louz, un gâteau traditionnel algérien recouvert d’une épaisse couche de sucre blanc mou, a décroché la quatrième place dans le classement établi par «Taste Atlas» sur une liste de 50 gâteaux. Ce classique de la pâtisserie algérienne est préparé à base d’amandes, d’œufs, de sucre et de la saveur de l’eau de fleur d’oranger. Préparé spécialement pour les grandes occasions, notamment les mariages, Makrout El Louz est une spécialité typiquement algéroise et offre une diversité de saveurs. L’une des caractéristiques de ce gâteau traditionnel est sa farce d’amandes moelleuse et le goût du zeste du citron adéquat. Selon ledit classement, Makrout El Louz a devancé plusieurs gâteaux connus à l’échelle mondiale, à savoir le Sablé français, les cookies américains et autres. Ce gâteau traditionnel algérien s’est installé sur le trône du classement des spécialités sucrées arabes. La première place au classement est revenue au gâteau tchèque «Vanocni Cukrovi».

