Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a fait le point sur les plus hautes valeurs de joueurs sur le mercato. Kylian Mbappé, leader de ce classement jusqu’ici, rétrograde à la 5e place. L’attaquant du PSG rend son trône à Marcus Rashford, celui de Manchester United. Pendant ce temps la cote de Neymar est au plus bas.

C’est un débat qui enflamme régulièrement les périodes de mercato. Et même entre les clubs, il peut faire souvent rage. Il s’agit bien évidemment de la valeur des joueurs, qui s’amuse souvent à varier en fonction des points de vue et des avis. Ce mercredi, dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a fait le point sur les plus hautes valeurs de joueurs sur le mercato. De quoi donner une idée précise sur certains éléments.



MBAPPÉ RÉTROGRADE, MESSI 97E

Un temps en tête de ce classement, Kylian Mbappé est aujourd’hui cinquième avec une valeur de 149,4 millions d’euros. Le joueur du PSG est devancé par Marcus Rashford (Manchester United), 1er avec une estimation de 165,6 millions d’euros, puis Erling Haaland (Borussia Dortmund, 152 millions), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 151,6 millions) et Bruno Fernandes (Manchester United, 151,1 millions d’euros). «Au niveau de la Ligue 1, derrière Kylian Mbappé on trouve Marquinhos (73 millions d’euros), Jérémy Doku (65 millions d’euros), Jonathan David (53 millions d’euros) et Houssem Aouar (49 millions d’euros)», ajoute le CIES. Avant de revenir sur trois cas toujours ronflants : Neymar (PSG), Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus).

«Avec seulement six mois de contrat, Lionel Messi n’est que 97ème (54 millions d’euros). Malgré ses excellentes statistiques, Cristiano Ronaldo (47 millions d’euros) ne se classe que 131ème. Cela est principalement dû à son âge et à la durée relativement courte de son contrat avec Juventus (jusqu’en juin 2022). Les blessures répétées et un contrat échouant dans 18 mois expliquent la valeur relativement faible enregistrée pour Neymar (32 millions d’euros)».

Articles similaires