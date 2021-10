C’est l’un des matchs les plus attendus chaque saison : le Clasico opposant le FC Barcelone au Real Madrid en Espagne. Aujourd’hui, à l’occasion de la 10ème journée de Liga, les deux géants ibériques croiseront le fer au Camp Nou (15h15). Présent en conférence de presse avant ce choc, Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça, a estimé qu’il n’y avait pas de favori à ses yeux à l’heure actuelle.

«De la méfiance dans le camp du club culé ? Je ne sais pas si les gens ressentent ça. Nous ne l’avons pas. Nous savons ce que nous pouvons faire et nous voulons le montrer. Pour un Clasico, il n’y a pas de favori clair. Nous savons ce que nous avons à faire et ce que nous pouvons faire. Nous jouons à domicile, devant notre public. Je n’ai pas peur. Nous voulons démontrer une fois de plus que nous avons une bonne équipe», a ainsi lâché le technicien néerlandais de 58 ans devant la presse. Ronald Koeman, qui a au passage rappelé qu’il se sentait dans l’obligation d’obtenir des résultats pour conserver son poste, aura donc à cœur de faire taire les critiques et de gagner quelques sympathisants par la même occasion.

