Ce soir à 20h, le FC Barcelone sera à Madrid dans l’optique de remporter le troisième Clásico de la saison 2021-2022. Problème : le Real Madrid est leader de Liga, toujours invaincu à domicile en championnat et possède le meilleur bilan d’une équipe sur ses terres. Dès lors, comment faut-il s’y prendre pour dompter la Maison-Blanche ? Décryptage d’une mission presque impossible.

Dans son antre, le Real Madrid vient de réaliser une nouvelle grosse performance sur la scène européenne en éliminant le PSG (3-1) et prouve une fois de plus que venir jouer dans l’un des stades les plus mythiques au monde un soir de C1 n’a rien d’anodin.

Cette ambiance magique du Bernabéu, l’Espagne ne la connaît qu’une seule fois dans l’année en championnat. C’est lors du fameux Clásico contre le FC Barcelone, l’ennemi juré depuis plus d’un siècle. À vrai dire, même le derby contre l’Atlético de Madrid ne boxe pas dans la même catégorie. Ce dimanche, le Barça de Xavi rend visite au Real avec la ferme attention de démontrer que l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti n’est pas une machine infaillible. Et les Barcelonais ont probablement quelques idées pour enfin faire chuter le Real à domicile.



Intouchable en Liga

Première chose à ne jamais oublier : battre le Real Madrid chez lui en 2021-2022, c’est possible. Le 28 septembre dernier, le Sheriff Tiraspol, petit poucet de cette édition de la Ligue des Champions tombé dans un groupe très complexe avec le Real, l’Inter et le Shakhtar, était parvenu à réaliser un exploit historique grâce à un but somptueux de Sébastien Thill dans la dernière minute du temps additionnel.

En Liga cette saison, le Real paraît intouchable. Le collectif merengue détient le meilleur bilan à domicile comme à l’extérieur. À Madrid, le détail des résultats laisse pantois avec dix victoires, quatre matchs nuls et aucune défaite en quatorze rencontres. Au total, les Madrilènes ont été mené au score dans le Santiago-Bernabéu pendant 105 minutes en championnat cette saison. Mais à chaque fois, le Real est revenu : mené deux fois contre le Celta de Vigo pour finalement gagner 5-2, mené une fois contre le FC Séville pour l’emporter 2-1, mené une fois contre la Real Sociedad pour s’imposer 4-1.

Même mené de deux buts contre Elche, les Madrilènes sont capables d’arracher le match nul 2-2 dans le temps additionnel grâce à l’inévitable Karim Benzema. Touché mais pas coulé, le Real Madrid n’abandonne jamais et trouve toujours la solution au problème.



Ne pas tomber dans la facilité

Dès lors, comment le Barça peut-il croire en ses chances ? Déjà, la dynamique blaugrana n’est plus du tout celle du match aller. En novembre dernier, le Barça, entraîné par Ronald Koeman et encore aidé par le récent retraité Sergio Agüero, avait dû s’incliner au Camp Nou (1-2). Un match quasi-décisif dans la décision de remplacer le coach néerlandais par l’intérimaire Sergi Barjuan, puis de nommer Xavi Hernandez dans l’optique d’un renouveau sous la présidence Laporta.

En janvier dernier, la copie collective rendue par le Barça en demi-finale de supercoupe d’Espagne s’était soldée par une défaite sur la forme (2-3), mais avait marqué les esprits dans le fond. Depuis cette défaite amère mais instructive, difficile de donner tort à Xavi concernant l’amélioration de son équipe tant en matière de jeu que de résultats. Depuis le début de l’année civile, les Barcelonais possèdent le meilleur bilan comptable de toutes les équipes de Liga, soit un cumul de vingt-trois points sur vingt-sept possibles en 2022.

Revenu à cinq points du dauphin sévillan avec un match en moins au compteur, le Barça vient d’enchaîner quatre victoires consécutives en championnat avant le Clásico et n’a plus perdu depuis trois mois toutes compétitions confondues. « Nous devons faire plus attention, a prévenu Xavi après la claque infligée à Osasuna le week-end dernier (4-0). Ce qu’il s’est passé l’autre jour (à Elche, où le Barça s’est retrouvé mené au score à la mi-temps, Ndlr), c’était la réalité des choses. Si tu commences à baisser dans l’intensité… » Le Paris Saint-Germain en sait quelque chose.



« Si tu ne les enfonces pas… »

Amené à se prononcer sur la déroute du PSG à Madrid, Xavi avait révélé l’envoi d’un message à Leo Messi après l’élimination parisienne. « Nous avons une relation amicale et je lui ai apporté du soutien, rien de plus, expliquait le coach du Barça. Quand tout semblait aller bien pour Paris, le Real Madrid a renversé le match en 20-25 minutes grâce à sa foi et son envie. La Ligue des champions, c’est comme ça : si tu n’es pas à 100%, ton adversaire te passe au-dessus. »

Dès lors, l’ancien milieu de terrain sait que sans excellence dans tous les domaines, le Real reste un danger permanent, une bête blessée qu’il ne faut pas hésiter à abattre lorsque l’opportunité se présente. Comme en 2005, quand Ronaldinho avait éclaboussé la rencontre de tout son talent et récolté les applaudissements du Bernabéu (3-0). Comme en 2009, où le Barça avait réduit le Real en cendres dans la capitale espagnole (6-2). Comme en 2015, où la MSN avait marqué de son empreinte la démonstration catalane (4-0).

Voilà donc le topo : à Madrid, le Barça devra agir sans états d’âme face au but gardé par Thibaut Courtois et prouver sa supériorité tout au long du match. C’est le prix à payer pour gagner ce Clásico en terre ennemie. n

