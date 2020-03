En zone mixte après la défaite du Barça sur la pelouse du Real Madrid (2-0), Gerard Pique n’a pas hésité à tacler son adversaire du soir. Le défenseur catalan a pointé du doigt le niveau de jeu affiché par les Madrilènes lors de la première période. A l’image des siens, Gerard Pique n’a pas brillé sur la pelouse du Santiago Bernabéu dimanche, lors du Clasico perdu face au Real Madrid (2-0). La charnière formée avec Samuel Umtiti a peiné à contenir les assauts madrilènes, surtout en seconde période. Pourtant, quelques minutes après la fin de la rencontre le défenseur catalan ne s’est pas privé de tacler son rival éternel. «Le Real Madrid de la première période est l’un des pires Real Madrid que j’ai rencontrés à Bernabéu», a déclaré sans broncher le défenseur barcelonais en zone mixte après la rencontre. Avant de préciser : «Je ne le dis pas comme une critique. Nous avons aussi des problèmes. Nous ne sommes pas très bien non plus». Lors de la première mi-temps, les Catalans se sont montrés plus dangereux que leur adversaire sans pour autant réussir à faire la différence devant le but.



Ramos lui répond

Cette déclaration n’a pas tardé à faire réagir le défenseur madrilène Sergio Ramos. L’international espagnol a réagi aux déclarations de son coéquipier en sélection après la rencontre : «Je respecte toutes les opinions. Mais je signe pour gagner tous les Clasicos de cette manière». Le capitaine du Real Madrid en a profité pour analyser cette fameuse première période pointée du doigt par Gérard Piqué : «Le Barça avait le contrôle du jeu en première période, mais n’a pas été dangereux». Difficile de lui donner tort. Avec cette victoire, les Madrilènes sont repassés devant leur rival catalan au classement et sont désormais leaders de la Liga avec un point d’avance sur le Barça. Les Blaugranas ont fait une mauvaise opération dans la course au titre. «Nous sommes touchés mais pas coulés», a reconnu Gérard Piqué après cette défaite. La lutte pour la première place entre les deux clubs s’annonce acharnée.

Articles similaires