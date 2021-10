Le festival finit en beauté malgré une baisse d’affluence estimée à 20% durant toute la semaineJacky NAIDJA avec Inès Iliana Malgré l’appel de Christophe Leparc, directeur de Cinemed, aux cinéphiles de tous bords de revenir au cinéma après l’année blanche de la pandémie, qui a contraint les salles de cinéma à fermer, il n’en demeure pas moins que la programmation exceptionnelle dédiée à cette 43e édition n’a pas été à la hauteur de toutes les espérances des dirigeants du festival pour faire revenir le public dans les salles. Il va falloir peut-être aussi attendre que toutes les contraintes soient levées pour que le grand public retrouve le chemin des salles de cinéma. Comme c’était le cas de la fin du port du masque dans les salles, décrétée ce samedi 23 octobre, date de la clôture du festival. Lequel s’est achevé après le palmarès par la projection du film retentissant et joyeux d’Aurelie Saada « Rose », où Françoise Fabian a mis son meilleur talent d’actrice dans un rôle concocté sur mesure qui l’a rendue plus sublime que jamais. A 78 ans, Rose vient de perdre son mari. Mais une vraie pulsion de vie va lui donner l’envie de se redéfinir et profiter en tant que femme de moments joyeux qui s’offrent à elle pour retrouver un certain équilibre dans sa famille complètement bouleversée.Et juste avant le film de clôture, Asia Argento et son jury ont fait connaître leur choix pour l’Antigone d’or au film « Hive » de Blerta Bascholli (Kosovo), où il est question d’un récit magnifique qui retrace la vie complètement cassée de la famille de Fahrje, dont le mari a disparu depuis la guerre du Kosovo. Une famille comme beaucoup d’autres sont enclines aux traditions patriarcales dans un village meurtri par la guerre confronté à toutes sortes de difficultés. Fahrje va créer son entreprise agricole et en assumer toutes les responsabilités. Un film tiré d’une histoire vraie. Aussi séduisant qu’étonnant, intimiste, plein d’humanité, ambitieux et tragique. Le public ne demandait pas mieux pour finir en beauté cette semaine de festival de cinéma. PALMARÈS DU 43e CINEMED MONTPELLIERLongs métrages• Antigone d’or de Montpellier Méditerranée MétropolePrésidente du jury : Asia Argento, réalisatrice, comédienne, musicienneMembres du jury : Claire Burger, réalisatrice, David Carretta, musicien, Pierre Deladonchamps, comédien, Camille Vidal-Naquet, réalisateur

HIVE de Blerta Basholli (Kosovo/Suisse/Albanie/République de Macédoine, 2021)

• Prix de la Critique BNP ParibasJury : Hélène Marzlof (Télérama), Baptiste Thion (Le Journal du Dimanche), Alain Masson (Positif)

COSTA BRAVA, LEBANON de Mounia Akl (Liban/France, 2021)Mention à LIBERTAD de Clara Roquet (Espagne/Belgique, 2021) • Prix du Public Midi Libre long métrageJury : le public du festival

ANIMA BELLA de Dario Albertini (Italie, 2021) • Prix des activités sociales de l’énergiePrésentation du film primé (10 projections) dans les centres de vacances du CCASJury : représentants de la CMCAS Languedoc et du CCAS

AMIRA de Mohamed Diab (Égypte/Jordanie/Émirats Arabes Unis/Arabie Saoudite, 2021)

• Prix JAM de la meilleure musique

(JAM, Salle de concert, école de jazz et de musiques actuelles)Jury : Flavia Perez (autrice, compositrice, interprète), Gérard Pansanel (musicien, compositeur), Jean-François Fontana (président du JAM)Aux compositeurs Nathan Larson et Zeid Hamdan pour COSTA BRAVA, LEBANON de Mounia Akl (Liban/France, 2021)

• Prix étudiant de la première œuvre CCU – CROUS



Jury : étudiants de MontpellierPICCOLO CORPO de Laura Samani (Italie/France/Slovénie, 2021)