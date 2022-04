Un Palestinien blessé par balles mardi par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie occupée a succombé à ses blessures, dernier incident en date d’une vague de violences dans les Territoires palestiniens et en Israël. Ibrahim Oweidat, 20 ans, a été touché à la tête à l’aube dans le camp de réfugiés d’Aqabat Jaber près de la ville palestinienne de Jéricho, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Deux autres Palestiniens ont été blessés par des tirs, a indiqué l’agence officielle palestinienne Wafa. A Jéricho, la branche du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé une grève mardi, selon Wafa. La dépouille d’Ibrahim Oweidat, enveloppée dans des drapeaux palestiniens et du Fatah, a été transférée dans l’après-midi d’un hôpital de Ramallah vers Jéricho pour ses funérailles. Des centaines de personnes se sont rassemblées près de la maison familiale à Jéricho pour y assister, a constaté un journaliste de l’AFP. L’incident survient sur fond de tensions et de violences en Israël et dans les Territoires palestiniens. Depuis le 22 mars, 25 Palestiniens sont morts. A Jérusalem-Est occupée, plus de 250 Palestiniens ont été blessés ces dernières semaines dans des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes sur l’esplanade des Mosquées, lieu saint et poudrière dans la Vieille ville.

