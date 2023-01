Le mouvement de résistance palestinien (Hamas) a mis en garde, dimanche, contre les répercussions des attaques continues des colons sionistes contre les propriétés palestiniennes en Cisjordanie occupée. Le mouvement a déclaré dans un communiqué : «Nous mettons en garde le gouvernement d’occupation contre les conséquences de la poursuite des crimes contre le peuple, qui se heurteront à davantage de résistance». Le Hamas a ajouté que la campagne lancée par les colons, sous la protection de l’armée sioniste, dans toute la Cisjordanie, au cours de laquelle ils ont pris pour cible «des dizaines de véhicules, magasins et autres biens palestiniens, n’aura pas raison de la volonté du peuple». Le mouvement a tenu le gouvernement sioniste responsable des «répercussions des crimes des colons en Cisjordanie». Il a appelé les Palestiniens à «affronter ces crimes avec toute leur force et leur unité sur le terrain». Dimanche à l’aube, des colons ont incendié une maison et attaqué des véhicules et des magasins palestiniens dans le centre et le nord de la Cisjordanie. Le responsable du dossier des colonies dans le nord de la Cisjordanie, Ghassan Deghles, avait indiqué, plus tôt, que le nombre total d’attaques commises durant la nuit de samedi «a dépassé 140 (avec) dont 6 véhicules incendiés, les vitres de 120 autres véhicules brisées et plus de 20 magasins attaqués». Selon les Nations unies, les colons ont mené 849 attaques contre des Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie en 2022. Les territoires palestiniens sont témoins d’une escalade de violences, qui s’est intensifiée ces derniers jours avec le massacre par les forces sionistes de 9 Palestiniens jeudi dans le camp de Jénine dans le nord de la Cisjordanie.

