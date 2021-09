L’Algérie est représentée par dix jeunes tennismen (six garçons et quatre filles) dans le tournoi du circuit africain (IFT/CAT) des moins de 14 ans, entamé dimanche en Tunisie.

Il s’agit de Chakib Laïhem, Mohamed-Chérif Amir Hamdouda, Ouassim Benguergoura, Belkacemi Zakaria, Yacine Meghari et Nacer Ghouli chez les garçons, ainsi que Maria Badache, Wissal Boudjemaoui, Cerine Kaïdi et Imène Ghettas chez les filles .

Après cette compétition, les jeunes internationaux algériens prendront part à un autre tournoi du circuit africain (IFT/CAT) prévu du 26 septembre au 4 octobre en Egypte.

