Le nombre des nouveaux cas de coronavirus en Algérie a encore baissé hier, marquant un recul pour le cinquième jour consécutif. Le nouveau bilan indique que le pays a enregistré 348 nouvelles contaminations au Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 364 la veille.

Le nombre de décès a connu une très légère baisse, étant passé à 9 décès durant les dernières vingt-quatre heures contre 10 la veille. Pour ce qui est des guérisons, elles ont connu une légère hausse, avec 266 personnes rétablies ayant quitté les structures de santé, contre 261 la veille, selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Celui a indiqué, concernant les malades en réanimation, que leur nombre est resté inchangé comparativement à la veille. «29 patients sont actuellement en soins intensifs», a-t-il déclaré.

Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 en Algérie à la fin de février dernier, le total des cas confirmés s’élève à «44.494 dont 348 nouveaux cas, soit 0,8 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 1.510 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 31.244», a fait savoir Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, il a fait savoir En que «19 wilayas ont recensé, durant les dernières vingt-quatre heures, entre 1 et 9 cas, 10 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 19 wilayas n’ont enregistré aucun cas».

Le même responsable a souligné que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de prévention», dont «la distanciation physique et, surtout, l’obligation du respect du port du masque». C’est, en effet, la seule solution qui reste à la portée de tous, étant donné que le vaccin sur lequel sont fondés beaucoup d’espoir ne pourrait être effectivement disponible que dans quelques mois. En attendant, ce sont les gestes barrières qui pourront contribuer à casser la chaine de transmission du virus qui connait une redoutable recrudescence dans plusieurs pays.

