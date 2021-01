Cinq citoyens sont décédés et trois autres ont été blessés suite à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, lors du passage de leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-Roum près de la commune de Telidjane, jeudi dans la wilaya de Tébessa, rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’etat-major de l’Armée nationale populaire, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des défunts, priant Allah Le Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis, en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, et appelant les citoyens à plus de vigilance et à éviter les déplacements dans les passages suspects, connus par les habitants de la région », souligne la même source.

