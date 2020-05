Depuis la semaine dernière, les tests de dépistage du coronavirus se multiplient dans les clubs espagnols en vue d’une reprise des entraînements. Dimanche, la Liga a publié les premiers résultats dans un communiqué : cinq joueurs de première et deuxième division se sont révélés positifs au COVID-19 et ont été placés en quarantaine.

Le championnat d’Espagne reprendra-t-il au mois de juin comme l’espère son président Javier Tebas ? Une chose est sûre, une éventuelle reprise est intimement liée à la réduction du risque de contamination, préalable indispensable à l’organisation des entraînements collectifs. Depuis la semaine dernière, tous les clubs espagnols professionnels effectuent des dépistages du coronavirus et les premiers résultats ont été communiqués dimanche : cinq joueurs de première et deuxième division ont été testés positifs.

Les cinq sportifs concernés sont tous asymptomatiques et bientôt débarrassés du virus, mais, comme le protocole du Conseil Supérieur du Sport (CSD) et du ministère espagnol de la Santé l’exigent, ils ont tout de même été mis en quarantaine chez eux où ils poursuivent un programme d’entraînement individualisé. Dans les prochains jours, ils se soumettront à un nouveau dépistage qui actera probablement leur guérison. Est identités des joueurs concernés n’ont pas été dévoilées, mais le gardien de la Real Sociedad Alex Remiro a tweeté samedi qu’il avait été testé positif.

