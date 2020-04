La Ligue 1, la Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Serie A sont plus que jamais suspendues à l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans les pays concernés. Mais les responsables des cinq grands Championnats européens tentent quand même d’échafauder des scénarios de reprise plus ou moins réalistes…

À cause de la pandémie de Covid-19, nous abordons déjà un quatrième week-end de suite sans aucun match des cinq grands Championnats européens. Et nous ne sommes même pas à mi-chemin de cette abstinence footballistique. En ordre dispersé et avec des approches bien distinctes, les pays concernés, extrêmement dépendants de l’évolution de leur situation spécifique, tentent néanmoins de se fixer un horizon de reprise.

La France

se distingue

avec sa méthode

« à l’envers »

S’agit-il d’une manière d’essayer de forcer le destin ? En tout cas, en fixant dès hier une date de reprise pour… la saison prochaine, soit le 22 août, le bureau de la Ligue a imaginé un scénario qui impliquerait de terminer 2019-2020 au plus tard au tout début du mois d’août pour la L 2 et fin juillet pour la L 1.

Ainsi, on admet qu’il n’y aurait qu’une courte coupure entre les deux saisons, sachant qu’un gros break de près de deux mois aurait déjà eu lieu (celui qu’on vit en ce moment), avant une reprise de l’entraînement vers la mi-mai et de la compétition vers la mi-juin. Sans aucune certitude évidemment.

L’Italie planche sur trois hypothèses…

Sachant que le Premier ministre italien Giuseppe Conte a prolongé le confinement de son pays – le plus durement frappé avec 18 849 décès selon le bilan de vendredi – jusqu’au dimanche 3 mai au moins, la version optimiste des trois hypothèses de travail sur lesquels travaillent la Ligue et la Fédération, soit une reprise de la Serie A dès le 23 mai, apparaît de plus en plus utopique.

Restent la moyenne, fixée au week-end suivant (30 mai) et la pessimiste, évoquant le 7 juin. Mais celle-ci deviendra peut-être aussi très vite optimiste, voire utopique…

…L’Espagne aussi

Après l’Italie, l’Espagne est le deuxième pays européen le plus endeuillé (16 081 décès). Et elle travaille également sur trois possibilités pour sa Liga. Mais sachant que Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, estime qu’une préparation de quinze jours pourrait suffire aux joueurs après la reprise de l’entraînement (ce qui induit un risque très élevé de voir les blessures se multiplier), les trois dates possibles de reprise sont plus espacées : il s’agit du 28 mai, du 6 juin ou du… 28 juin. Cette dernière semble bien sûr la plus raisonnable.

L’Angleterre

sait encore moins où elle va

L’Angleterre ayant été frappée (violemment) par la pandémie plus tardivement que l’Italie, l’Espagne et même la France, il est encore plus difficile d’imaginer une date de reprise pour la Premier League. Sachant que même si cela a été timidement évoqué par certains clubs, il ne semble pas pouvoir être question d’un arrêt pur et simple de la saison, les enjeux liés aux droits TV étant les plus élevés. Pas plus question d’ailleurs que dans les autres Ligues, compte tenu des menaces d’exclusion des Coupes européennes par l’UEFA. Il y a encore deux semaines, certains rêvaient d’une reprise début mai. C’est bien sûr devenu irréalisable et pouvoir reprendre mi-juin, à huis clos total bien sûr, serait déjà une excellente surprise.

L’Allemagne en premier de cordée ?

C’est justement avec des huis clos très stricts que la Bundesliga, qui est le seul Championnat dont les clubs s’entraînent déjà à nouveau, compte reprendre. Sachant que l’Allemagne est, parmi les cinq pays concernés, le moins gravement touché par la pandémie, il sera sans doute le premier à rejouer. Et ce possiblement dès le 9, voire dès le 2 mai. Ainsi, les fous de football pourraient avoir à nouveau des matches à se mettre sous la dent dans moins d’un mois. Mais là encore, cela reste bien sûr suspendu à l’évolution de la situation… n

