A l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh «Yennayer 2970», la Cinémathèque d’Alger a projeté, samedi dernier, le film documentaire de fiction «Juba II» de Mokrane Aït Saâda, en présence du secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle, Salim Dada. Sorti en tamazight et sous-titré en français, le film a été produit en 2019 avec notamment une subvention du ministère de la Culture.

Cette œuvre historique retrace en 53 minutes la vie de « Juba II », le roi cultivé et pacifiste, ainsi que sa relation avec Rome, en se basant sur les témoignages recueillis auprès des historiens et spécialistes. Le film s’ouvre sur un plan de la mer, la Méditerranée, qui sépare et unit à la fois, deux Etats, Rome et la Numidie. Cette entame introduit le spectateur dans le parcours de Juba II (interprété par Dahmane Aidrous) entre la Numidie où il est né et a régné, et Rome, où il a été élevé après avoir été enlevé. En effet, c’est après la défaite du roi Juba 1er à la bataille de Thapsus (46 avant-Jésus-Christ) contre l’armée romaine, que Juba II, alors âgé de 5 ans, est arraché des bras de sa mère par des soldats romains pour qu’il soit conduit à Rome, où il fut éduqué par la sœur de l’empereur Octave. Il a ensuite été intronisé, à l’âge de 25 ans, roi de la Mauritanie et sa capitale « Caesarea ».

Ce film documentaire met ainsi en lumière la vie de ce roi amazigh qui a gouverné « Caesarea » (Césarée de Mauritanie), Cherchell actuellement, entre 25 et 23 avant Jésus-Christ. Le scénario du film a focalisé sur « les dimensions artistique et littéraire dans le personnage de Juba II loin de sa soumission à Rome », rapporte l’APS

Dans ce documentaire, il est expliqué que Juba II a opté pour Césarée (actuelle Cherchell) comme capitale, du fait de sa position géographique sur les bords de la Méditerranée. Une ouverture sur la mer propice au développement du commerce avec les pays de la rive nord de la Méditerranée, selon les témoignages des historiens rapportés dans ce documentaire. L’historien Abderrahmane Khelifa porte la voix de Juba II pour accompagner en off les images dans une sorte de récit autobiographique, entrecoupé par l’intervention de spécialistes qui expliquent certains faits historiques du parcours de ce roi amazigh, connu pour avoir construit de grands édifices dont des bâtiments, des théâtres, sa contribution au développement du commerce extérieur, de l’agriculture, des arts et du savoir. Les scènes, en majorité des plans serrés, ont été tournées dans un décor reconstituant le bureau de Juba II. D’autres ont été jouées dans le musée des antiquités, à Cherchell et à Tiaret. Parmi les scènes cultes de ce film est celle où le réalisateur a filmé, en gros plan, Juba II chevauchant pour aller à la rencontre de Takfarinas (joué par Slimane Grim) qui a sollicité son aide pour lutter contre l’occupant romain. Mais « Juba II » avait refusé, sous prétexte que « Rome était plus forte », d’après ce documentaire. Il est à noter que les témoignages de spécialistes ont donné une valeur historique à ce documentaire tout comme les décors et accessoires qui lui ont apporté une valeur esthétique.

