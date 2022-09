Quinze semaines après sa sortie, «Top Gun: Maverick», la suite du film d’avions de chasse avec Tom Cruise, est revenu en tête du box-office nord-américain, témoignant d’une fin d’été sans éclat pour Hollywood et les salles obscures, selon les estimations provisoires lundi du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. La superproduction Paramount/Skydance a récolté 7,9 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada de vendredi à lundi. Un montant relativement faible malgré un week-end de trois jours comprenant la Fête du travail lundi. Sans grosse nouveauté hollywoodienne, les Américains, qui pouvaient profiter samedi de la journée nationale du cinéma, avec des places à seulement 2,98 dollars dans tout le pays, se sont rabattus sur des films déjà sortis, comme «Top Gun : Maverick», qui totalise désormais 701 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis (740 millions de dollars à l’étranger), ou «Bullet Train», le film d’action avec Brad Pitt, en deuxième position avec 7,3 millions de dollars. En troisième position vient «Spider-Man: No Way Home», déjà sorti en décembre dernier mais que Sony a réédité avec onze minutes de plus. Le film a récolté 6,6 millions de dollars. Le film d’animation «Krypto et les super-animaux» et son héros canin aux super-pouvoirs se classe quatrième (6,4 millions de dollars), juste devant le film d’horreur «Le Bal de l’Enfer» (6 millions de dollars). <

