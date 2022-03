De Cannes, Jacky NAIDJA

et Inès Iliana

Le 75e Festival de Cannes s’annonce sous de bons auspices tant son organisation est au top pour faire de cet événement mondial du cinéma une manifestation grandiose à l’image de l’ambition de ses organisateurs et de la ville de Cannes, premier partenaire du festival. Un festival toujours attractif avec un programme innovant et, surtout, marqué par la présence de nombreuses stars attendues avec impatience sur la Croisette après deux années de pandémie. Et, enfin, découvrir la sélection officielle le 14 avril prochain comme annoncé. On sait déjà que Pierre Lescure, le légendaire président, va quitter son poste au mois de juin 2022 après un travail laborieux de 8 ans avec Thierry Frémaux, son délégué général. A eux deux et avec une équipe soudée autour de François Destousseaux, secrétaire général du festival, ils ont marqué d’une pierre blanche ces années du Festival de Cannes avec cette fameuse et mémorable montée des marches avec son tapis rouge à chaque ouverture. C’est ainsi que, lors de la séance du 23 mars, le conseil d’administration de l’Association française du festival international du film, avec sa représentation des pouvoirs publics et des professionnels du septième art, a procédé officiellement au renouvellement de la présidence du prestigieux festival. Leur vote à bulletin secret a permis de désigner l’Allemande Iris Knobloch, juriste de formation, à la présidence du festival en lieu et place de Pierre Lescure. C’est la première fois depuis sa création qu’une femme occupe cette fonction à la tête du festival. Un point de vue que Pierre Lescure partage complètement tant il a émis, et bien à l’avance, le vœu de voir une femme lui succéder. Et le choix d’Iris Knobloch, dont il connaît le talent et le pragmatisme ainsi que ses qualités impétueuses pour sa compréhension des enjeux particuliers de l’exception culturelle française, peut lui permettre de continuer à défendre la création dont il a mis un point d’honneur à la faire vivre durant ses années de présidence. La nouvelle présidente prendra ses fonctions le 1er juillet prochain pour un mandat de 3 ans. Le festival a aussi désigné Virginie Efira, la célèbre actrice du film «Benedetta» qui a marqué les festivaliers lors de la précédente édition, comme maîtresse de cérémonie de la 75e édition Cannes 2022. Comme l’on a appris, également, que Tom Cruise est officiellement annoncé sur la Croisette avec la projection de son film «Top Gun». Par contre, la composition du jury n’a pas encore été dévoilée. Pour le moment, l’attention sur le festival est portée particulièrement sur la Sélection officielle de cette édition qui est très attendue dans les prochains jours. <

*Iris Knobloch est connue comme juriste, habituée du festival pour avoir accompagné plusieurs acteurs et réalisateurs renommés à l’instar de Woody Allen, George Miller, Clint Eastwood entre autres. Après ses dernières fonctions, en 2020, à la tête de Warner Média France-Europe (Studio américain) puis, à I2PO en 2021, accompagnant cette société d’acquisition à vocation spécifique européenne, créée par la famille Pinault et le grand banquier Matthieu Pigasse, pour lever des fonds destinés aux investissements dans le secteur des divertissements et loisirs. Ce qui a suscité quelques interrogations parmi certains administrateurs quant à ses activités qui font craindre à un certain potentiel conflit d’intérêt. Certains administrateurs ont par ailleurs adressé un courrier au président Pierre Lescure pour lui signaler un manque de transparence sur le processus du choix de la candidate à ce poste aussi important. J. N . et I. I.