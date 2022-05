Jacky NAIDJA avec Inès ILIANA

La programmation du festival vient d’annoncer que deux films sont ajoutés à la sélection officielle du 75e Festival de Cannes. Le premier, « As Bestas » de Rodrigo Sorogoyen (Espagne) dans la section Cannes Première. Le deuxième est « Salam» de Mélanie Georgia, plus connue comme Diams la rappeuse. Interprète notamment de plusieurs succès comme « la Boulette », « Confessions nocturnes » et « Jeune demoiselle », elle vient de réaliser « Salam », un documentaire inédit, intime et pudique qui retrace son parcours et son histoire, co-réalisé avec Houda Benyamina* et Anne Cisse. Il sera projeté en séances spéciales. Le film est coproduit par Brut X. Diams revient donc à l’affiche dix ans après son retrait de la scène et s’être convertie à l’Islam, mettant fin à une brillante carrière pour se consacrer à sa foi. Une vraie surprise qui a fait grand bruit dans le milieu du rap et qui relance sa carrière au cinéma avec ce retour inattendu depuis Cannes. On ignore encore si la nouvelle réalisatrice et ex-vedette du rap sera présente sur la Croisette dans ce festival. Une autre vedette, l’actrice espagnole Rossy de Palma vient d’être nommée comme présidente de la Caméra d’or dans cette édition du Festival de Cannes 2022. Elle succède à Mélanie Thierry (2021) et aura la charge de remettre la récompense pour le Meilleur premier film parmi les longs métrages présentés en sélection officielle, de la Semaine de critique et de la Quinzaine des réalisateurs lors de la cérémonie du palmarès le 28 mai. Le jury plus professionnel, choisi dans la presse, l’industrie du cinéma, ainsi que parmi des cinéastes réputés, est composé de Natasha Chroscicki, directrice générale d’Arri France, Jean Claude Larrieu, directeur de la photographie, Eleonore Weber, cinéaste, Olivier Pellisson journaliste et critique de cinéma, Lucien Jean-Baptiste réalisateur, et Samuel Le Bihan, acteur.

