L’acteur tunisien Mohamed Dhrif, qui avait reçu des prix à l’étranger notamment à Cannes pour le rôle du père dans «Mon cher enfant», est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé lundi le ministère des Affaires culturelles. M. Dhrif, qui s’était d’abord fait connaître en Tunisie à la télévision dans les années 1980 notamment dans la série policière «Ebhath Maana», est décédé dans la soirée de dimanche, selon le ministère qui a présenté ses condoléances à ses proches et «à toute la famille créative et culturelle». Il avait joué dans plusieurs films tunisiens dont «L’homme des cendres» de Nouri Bouzid en 1986 ,et avait incarné magistralement le père dans Weldi, «Mon cher enfant» de Mohamed Ben Attia en 2018. Pour ce rôle d’un père de la classe moyenne tunisienne dont le fils unique disparaît pour faire le jihad en Syrie, M. Dhrif avait reçu le prix du meilleur acteur au festival El Gouna en Egypte (2018) et au festival du cinéma africain de Tarifa en Espagne. Il avait obtenu une consécration similaire du Centre du cinéma arabe en marge du festival de Cannes en 2019. M. Dhrif avait également marqué de son empreinte la radio nationale, notamment radio Monastir où il s’était forgé une expérience dans l’écriture de pièces de théâtre radiophoniques. n

Articles similaires