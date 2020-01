Dans le cadre du cycle «Racontes-moi tes luttes» du cinéclub «Allons voir un film» de l’association Project‘heurts de Béjaïa, les cinéphiles sont conviés, ce samedi 25 janvier, à partir de 15 heures à la cinémathèque de Béjaïa, pour assister à la projection en avant-première algérienne du documentaire «l’Islam de mon enfance» de Nadia Zouaoui (2019, Canada-Algérie), qui a notamment remporté le prix du meilleur film documentaire au Festival du film amazigh d’Agadir au Maroc.

La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice et de l’écrivain et chercheur Rachid Oulebsir, l’un des protagonistes du film, précisent les organisateurs dans un communiqué.

Selon le synopsis du documentaire, ce film d’auteur est une quête intérieure de la réalisatrice dans l’islam de son enfance, mais qui raconte aussi l’islam politique qui a essayé de détruire les cultures locales de l’Afrique du Nord et l’intégrisme qui a pris en otage des populations entières qui n’arrivent plus à avancer. Dans ce film, où elle retourne sur les lieux de son enfance et de son adolescence, elle relate une Algérie déchirée entre la modernité, le choc des idées et la puissante influence du wahabisme, la version la plus intégriste de l’islam telle que propagée par l’Arabie saoudite. Lentement, au fil des rencontres, des témoignages et des terribles images, retour en arrière sur la décennie noire des années 80-90, le film analyse l’impact de l’islam politique sur la culture et les traditions religieuses en Algérie. Elle fait également témoigner des citoyennes et des citoyens, qui ont connu les affres du terrorisme islamiste avec sa décennie noire et ses 200 000 victimes.

Pour rappel, le premier documentaire de la réalisatrice «le Voyage de Nadia», où elle aborde la question de la condition féminine dans la société patriarcale, produit en 2006, a remporté plusieurs prix, dont le Gémeau de la meilleure écriture documentaire au Québec, et un prix aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM). Elle a ensuite réalisé «Peur, Colère et Politique», un film sur la montée de l’islamophobie aux Etats-Unis. Ce film documentaire a aussi reçu plusieurs prix, dont celui de la meilleure production canadienne indépendante et une mention spéciale du jury des droits de la personne au Festival Vues d’Afrique.

