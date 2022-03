La cimenterie de Chlef relevant du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), a exporté 8.000 tonnes de clinker vers l’Espagne, a-t-on appris mardi à Oran de son Président directeur général, Dinar Kada. En marge de la quatrième édition du Salon international de l’industrie, de l’énergie, de la construction, des travaux publics et de l’exportation (Oran Invest Expo), qui se tient actuellement au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran, Dinar Kada a déclaré, à l’APS, que 8.000 tonnes de clinker ont été exportées vers l’Espagne en début de semaine courante à partir du port de Tenes (Chlef). Le même responsable a fait savoir que, depuis le début d’année en cours, 300.000 tonnes de clinker ont été exportées vers plusieurs pays de l’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique, soulignant que la cimenterie ambitionne, durant l’année en cours, d’exporter 1,5 million de tonnes de clinker vers différents pays européens, latino-américains et africains. Il a noté que l’usine a signé des contrats avec plusieurs pays des trois continents pour l’exportation de la quantité indiquée, qui peut être augmentée à 2,5 millions de tonnes. Dinar Kada a précisé que la cimenterie de Chlef a inauguré, au courant de ce mois, une troisième ligne de production de ciment destinée à l’exportation d’une capacité de 2 millions de tonnes par an, augmentant ainsi la capacité de production de l’usine à 4,2 millions de tonnes/an de ciment, en plus du clinker produit dans la même usine. Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), qui comprend 14 usines au niveau national, a exporté, l’an dernier, plus de 2,2 millions de tonnes de clinker vers des pays de l’Afrique de l’ouest, d’Europe et d’Amérique latine, soit une augmentation de 100% par rapport à 2020. Pas moins de 95 exposants participent au Salon international de l’industrie, de l’énergie, de la construction, des travaux publics et de l’exportation initié par l’agence «Sunflower Communication» sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, avec la contribution de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur et du bureau de la Confédération algérienne du patronat citoyen et la Bourse de sous-traitance industrielle et du partenariat. Cette manifestation regroupe 80 entreprises algériennes publiques et privées spécialisées dans l’immobilier, la construction, l’exportation, les travaux publics et l’énergie, en plus de 12 exposants représentant des annexes de sociétés étrangères activant en Algérie, de Tunisie, du Canada, de Chine, de Turquie et d’Espagne. <

