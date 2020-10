Une cargaison de 50.000 tonnes de clinker a été expédiée lundi vers le Gabon depuis le port d’Annaba par la cimenterie Cilas de Biskra relevant en termes de management et exportation du Groupe Lafarge Holcim Algérie, a-t-on appris du directeur de l’exportation de ce groupe, Hafid Ouchiche. Cette cargaison de clinker (ciment semi fini) est la quatrième dirigée par la cimenterie Cilas vers le marché africain portant à 500.000 tonnes le volume de clinker exporté par l’usine depuis janvier 2020, selon le même responsable. Lors du lancement des opérations de chargement de la cargaison en présence des autorités de wilaya et cadres de l’usine Cilas, il a été souligné à la nécessité d’investir dans le développement logistique du port d’Annaba pour augmenter ses capacités de chargement de 10.000 à 18.000 tonnes/jour, outre l’aménagement d’espaces de stockage». Les investissements dans la fabrication de ciment permettront d’élever les capacités d’exportations de l’Algérie à 10 millions tonnes par an de sorte à assurer des revenus en devises de 400 millions dollars par an et contribuer à la diversification des exportations hors hydrocarbures et au positionnement sur le marché international, est-il noté.

