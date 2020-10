Le ministre du Commerce Kamel Rezig a affirmé, vendredi depuis la wilaya de Biskra, que « l’Algérie parie sur l’exportation d’un surplus de production de ciment, estimé à 20 millions de tonnes ». Donnant le coup d’envoi de l’opération d’exportation d’une cargaison de 5.000 tonnes de ciment produit par l’entreprise de ciment ‘’Silas’’ à Djemorah vers le Niger, le ministre a indiqué que « l’Algérie dispose de potentiels industriels de plus de 40 millions de tonnes annuellement », soulignant que le pays » a besoin de 20 à 22 millions pour satisfaire des besoins locaux ». » Le surplus de production sera exporté et garantira, ainsi, une rentrée d’argent s’élevant à 900 millions USD », a-t-il fait savoir avant d’ajouter que » son département ministériel a déterminé 10 domaines de production au niveau national, dont l’exportation du ciment, comme stratégie au titre de l’année 2021″. » Les efforts fournis par les opérateurs économiques et industriels dans le ciment méritent d’être encouragés », a ajouté M. Rezig qui a exhorté ces mêmes opérateurs « à augmenter le volume de la production destinée à l’exportation », en les assurant de l’ouverture, à cet effet, des frontières terrestres et maritimes, ainsi que de toute l’aide et de tout l’accompagnement qui leur seront fournis ». Annonçant, dans ce contexte, » la tenue, durant la semaine prochaine, d’une rencontre au niveau du ministère avec les opérateurs industriels dans le ciment, dans l’objectif de déterminer les obstacles, ainsi que les voies à même d’exploiter les marchés mondiaux et d’y accéder avec le label made in Algeria », M. Rezig a appelé ces opérateurs à l’union et à la coordination entre eux. Lors de sa visite dans la wilaya de Biskra, le ministre a inspecté plusieurs infrastructures relevant de son secteur, telles le laboratoire de contrôle de qualité et le siège de la Direction du commerce dans le chef-lieu de la wilaya, avant d’écouter, dans la cimenterie de la commune de Djemorah située à 43 km au nord du chef-lieu, un exposé sur l’état et les perspectives du ciment .

