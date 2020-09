Une personne a trouvé la mort à Tébessa et deux autres à Batna, toutes emportées par les crues d’un oued suite aux chutes de pluie enregistrées dans la région durant les dernières 24 heures, indique jeudi un bilan de la Protection civile.

A Tébessa, c’est un jeune homme âgé de 23 ans qui est décédé, emporté par les crues du oued Tadinart dans la commune de Bejéne, alors qu’à Batna, les deux victimes sont deux personnes âgées de 49 et 51 ans, emportées par les crues du oued Bouafia dans la commune de Boumia, a précisé le bilan qui souligne que les éléments de la Protection civile ont effectué, dans ces deux régions, plusieurs opérations d’épuisement des eaux infiltrées dans des habitations et des édifices publics.

A Oum El Bouaghi, les secours ont, durant la même période, entamé des opérations d’épuisement des eaux infiltrées dans une station d’essence et un poulailler, selon la même source qui indique que la circulation sur la route nationale reliant Oum El Bouaghi et Ain el Beida est «très difficile» suite à la remonté des eaux.

Les unités de la Protection civile ont également effectué des opérations épuisement des eaux pluviales infiltrées dans des habitations dans différents quartiers et communes des wilaya de Tissemsilt, Djelfa et M’Sila.

