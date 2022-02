A Sétif, le trafic automobile au cours des premières heures de lundi a été «quelque peu difficile» sur certaines routes de la région nord de la wilaya à cause des chutes de neige, a-t-on appris auprès des services de la Gendarmerie nationale. Il s’agit notamment de la RN 75 entre Sétif et Bejaia via les communes d’Ain Roua, Maoklane, Talaifacene et Bouandas, ont indiqué à l’APS les responsables de la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie. La circulation automobile sur les axes aux virages dangereux de ces localités à relief accidenté, a enregistré «un trafic quelque peu difficile» qui exige de la vigilance de la part des conducteurs, a indiqué la même source. Sur les autres routes, y compris celle menant à Djebel Megres dans la commune d’Ain Arnat (Nord de Sétif), le trafic est demeuré normal, a précisé la même source. La plupart des régions de la wilaya notamment les localités de plus de 900 mètres d’altitude dont les montagnes de Megres, Babor et Takerkart ont enregistré durant les premières heures de ce lundi des chutes de neige de 10 à 15 cm d’épaisseur, selon les services de météorologie de l’aéroport 8 mai 1945. A Mila, les chutes de neige enregistrées ont provoqué également une perturbation de la circulation à travers plusieurs axes routiers. Les fortes chutes de neige ont provoqué des difficultés à circuler sur la RN 05 A au sud du territoire de la commune Tadjenanet, selon la même source qui a ajouté que des perturbations du trafic routier ont été enregistrées sur l’autoroute Est-ouest sur le territoire de cette même collectivité, causant des embouteillages et un ralentissement du trafic suite aux chutes de neige. La même situation a été enregistrée sur la RN 100 sur le tronçon reliant les communes de Chelghoum Laid et Téleghma (au sud) et sur le chemin de wilaya 105 dans la commune Tassala Lemtai (au nord), en plus de l’évitement sur le territoire de la commune de Sidi Khelifa au sud et la route située entre la région d’Ain El Kehla (commune de Bouhatem) et la commune Ahmed Rachedi à l’ouest. A Jijel, une difficulté à circuler dans plusieurs communes montagneuses de la wilaya de Jijel a été enregistrée. Selon la Direction locale des travaux publics (DTP), plusieurs interventions ont été effectuées dans plusieurs communes montagneuses de la wilaya, notamment El Aouana, Sidi Maârouf, Ouled Rabah et Ouled Askeur pour faciliter la circulation sur les axes routiers où des «difficultés à circuler» ont été enregistrées suite aux chutes de neige. Les éléments de la DTP sont intervenus pour évacuer la neige sur le chemin de wilaya (CW) 137 dans sa partie reliant les zones de Cherait – El Garne et Bir Hellouf dans la commune d’El Aouana et le tronçon reliant les communes de Sidi Maârouf et Ouled Rabah au niveau de la région de Boutouil, a ajouté la même source. Les mêmes éléments sont intervenus également sur le CW 135 A dans la commune d’Ouled Askeur pour évacuer la neige et faciliter le trafic au niveau de la localité de Zouitna, a-t-on fait savoir.

Articles similaires