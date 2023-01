La Protection civile a appelé mardi les citoyens à davantage de prudence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité lorsqu’ils conduisent leurs véhicules, suite au bulletin météorologique spécial (BMS) relatif aux chutes de neiges prévues sur plusieurs wilayas du nord du pays. La Protection civile recommande ainsi, dans un communiqué, de vérifier où changer les essuie-glaces, la pluie et la neige étant des éléments influant sur la visibilité. Elle recommande, également, de vérifier que le réservoir de lave-glace est plein, pour pouvoir régulièrement nettoyer le pare-brise. Les consignes portent, aussi, sur le nettoyage régulier des phares du véhicule, avants et arrières, ainsi que l’intérieur du pare-brise et les rétroviseurs. Les citoyens sont, en outre, invités à allumer les feux du véhicule tout au long de la journée car il est important de bien voir et être vus et de modérer la vitesse à laquelle ils roulent. Comme ils sont invités à vérifier l’état des pneus, y compris la roue de secours, et à faire le plein de carburant avant un long parcours. Pour éviter les désagréments découlant du blocage des routes par la neige, l’usager doit se munir d’une couverture, de gants, d’une trousse de premiers secours, des médicaments nécessaires en cas de maladie chronique, d’une raclette pour dégivrer les vitres, d’un bidon de lave-glace antigel, d’une lampe de poche, d’un gilet de sécurité et d’un triangle de signalisation. En cas de nécessité, les citoyens peuvent appeler les secours de la Protection civile aux numéros «1021» ou le «14», en précisant la nature de l’incident et l’adresse exacte. n

